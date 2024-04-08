中年婦爆瘦5公斤，不知自己「甲狀腺亢進」險喪命！　醫揭關鍵症狀

45歲的林女士甫受完照顧服務員訓練，並於日前獲得居家照護機構聘用，並於日前前往衛福部彰化醫院進行職前健檢，卻在批掛櫃台前無預警倒下，停止呼吸心跳，急診送醫後判定為甲狀腺機能亢進引發心肌梗塞，所幸在緊急搶救下，順利挽回寶貴生命。
體重驟降發警訊 甲狀腺機能引發心肌梗塞
林女士在加護病房及普通病房住了9天出院。她指出，前一陣子同事都說她瘦了很多，沒有量過並不知道瘦了多少，但5、6公斤應該有，之前她好像有2次的胸悶及頭暈，心臟也有不舒服，但她沒有在意，她過去沒有心臟病史，也沒有甲亢家族史，並不知道自己有甲亢。
彰化醫院急診室副主任郭書顯表示，患者沒有呼吸心跳，他們進行緊急心肺復甦術(CPR)及自動心臟除顫器之後回復呼吸心跳，插管建立呼吸道，心電圖懷疑是心肌梗塞，交由心臟內科送進導管室。
甲亢引「格雷夫斯病」 心悸、體重減輕皆為症狀
心臟內科醫生王彥翔指出，經心導管攝影發現，患者左前降支阻塞，經放置支架後送往深切治療部。因懷疑患者有甲狀腺方面的問題，因此會診新陳代謝科。
新陳代謝科醫師張之昀說，患者抽血檢驗的三碘甲狀腺素(T3)與游離甲狀腺素(free T4)偏高，甲狀腺促進激素(TSH)偏低，而自體免疫造成的抗體指數很高，確診為甲狀腺機能亢進疾病格雷夫斯病(Graves' disease)，患者會出現心悸、體重減輕、頸部腫脹、手抖、眼球凸出等，而患者確實有這些症狀。
甲亢致命危機 恐心臟衰竭或心律不整
張之昀表示，甲狀腺機能亢進可能引起心臟衰竭或心律不整，造成心肌梗塞不是很常見，此個案有可能是非典型的表現，也就是說，不能忽略甲亢可能引發心肌梗塞的致命危機。
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