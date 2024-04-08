中年婦爆瘦5公斤，不知自己「甲狀腺亢進」險喪命！　醫揭關鍵症狀

體重驟降發警訊 甲狀腺機能引發心肌梗塞

林女士在加護病房及普通病房住了9天出院。她指出，前一陣子同事都說她瘦了很多，沒有量過並不知道瘦了多少，但5、6公斤應該有，之前她好像有2次的胸悶及頭暈，心臟也有不舒服，但她沒有在意，她過去沒有心臟病史，也沒有甲亢家族史，並不知道自己有甲亢。

彰化醫院急診室副主任郭書顯表示，患者沒有呼吸心跳，他們進行緊急心肺復甦術(CPR)及自動心臟除顫器之後回復呼吸心跳，插管建立呼吸道，心電圖懷疑是心肌梗塞，交由心臟內科送進導管室。