中年婦退化性關節炎不適遷怒丈夫　多管齊下找回好關係

54歲劉女士患有退化性關節炎，原本她不以為意，但適逢近來冷鋒頻報到，膝痛問題變本加厲，加上患有第4期腎病，不適合口服消炎止痛藥，導致她每天寸步難行、情緒低落，將不滿發洩在丈夫身上，所幸就醫後透過類固醇注射減緩疼痛，並搭配物理治療訓練肌力及輔具減緩膝蓋負荷，總算恢復好感情。

亞洲大學附屬醫院復健科主治醫生陳怡維表示，經X光影像檢查後，因軟骨有明顯受損，且關節縫隙開始變窄，確認是退化性關節炎惹禍，評估後建議先接受類固醇止痛針劑治療，同時戴上輔具減輕膝蓋負擔，待症狀明顯改善後，配合每周物理治療增強肌力，同時調整飲食習慣適度減重，果然逐漸恢復日常生活，約2個月後覆診，夫妻感情已經明顯融洽許多。

膝關節是支撐身體重量的關鍵部位，然而長期負擔重量可能造成軟骨磨損、骨頭露出並開始相互摩擦，產生骨刺，同時關節腔內也會形成積水，引發發炎，導致退化性膝關節炎。

陳怡維醫生指出，膝關節是支撐身體重量的關鍵部位，然而長期負擔重量可能造成軟骨磨損、骨頭露出並開始相互摩擦，產生骨刺，同時關節腔內也會形成積水，引發發炎，導致退化性膝關節炎，尤其又以肥胖、女性、老年和曾有膝關節外傷病史者為高風險族群。

這些人是高風險群

退化性膝關節炎 這些人是高風險群

退化性膝關節炎 這些人是高風險群

退化性膝關節炎 這些人是高風險群

醫生會先評估外觀和關節角度，並安排影像檢查以決定採取保守或積極治療。

穩定膝關節 減少疼痛感

針對這類患者，會先評估外觀和關節角度，並安排影像檢查以決定採取保守或積極治療，前者包括外用、口服止痛藥、營養補充品、輔具、體重控制、物理治療等，或是局部膝關節注射治療如類固醇、玻尿酸、高濃度葡萄糖液、自體濃縮血小板血漿等，另外保持適度運動也可加強膝部周圍肌肉的力量，有助減輕關節內軟骨的負擔，對於穩定膝關節、減少疼痛很有幫助。

陳怡維醫生強調，退化性膝關節炎的的治療是一段持久的過程，透過與醫生合作，制訂適合自己的治療計劃，才能更快恢復日常生活功能，提升較佳生活品質。

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