中年男子上一層樓梯狂喘 離心運動提升心肺、體力

心肺功能不佳的患者如心肌梗塞、心臟衰竭、慢性阻塞性肺病及氣喘等，出院後的前3個月是「心肺復健」最重要的黃金期，建議患者及家屬能在這個時期能透過積極運動復健。

亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉指出，傳統的向心型腳踏車運動訓練，過程中較易導致喘氣以及疲累，一直讓張先生無法適應。經物理治療師及醫師評估後，建議加入離心型腳踏車訓練，藉此有效強化心肺適能，由於過程中較不易覺得喘氣與疲憊，兩個月後張先生的體能狀況漸入佳境。

50歲張先生因罹患心臟衰竭，體力大不如前，活動時也愈來愈容易喘，感嘆「爬一層樓就得坐下喘氣休息5分鐘」，嚴重影響日常作息，讓他對生活產生倦怠感，因此找復健科醫師積極規劃心肺復健運動，經安排離心型腳踏車訓練後，大幅強化心肺適能，體能進入佳境。

亞洲大學物理治療學系助理教授黃郁潔表示，與一般向心運動相比，離心運動對於心臟的負擔較低，能有效減少心肺功能的負擔，不易如向心運動那樣容易使人感到疲倦，且實際上離心運動會產生更大的力量，因此不僅能幫助肌肉強健，還能提高有氧適能，增進身體機能，對於容易喘或是沒有多餘體力進行傳統向心運動的老年人或心肺疾病患者來說，是一個有效且較舒服的運動訓練模式。

以二頭彎舉為例，二頭肌收縮向上舉起啞鈴一段為向心運動，肌肉保持張力以可控的速度慢慢放下啞鈴一段為離心運動。

心臟衰竭需復健 家中自行訓練危險度高

周立偉部長也說明，醫學上並無「治愈」心臟衰竭的特效藥，此類患者除了需定期回心臟科追蹤之外，透過心臟復健更是治療中很關鍵的一環，但這類患者們因為心臟功能受損並不適合在家中自行訓練，危險度較高。

因此在醫院時，復健科醫師及物理治療師可為病人度身訂做安全且有效的復健計劃，及時監測運動狀況，避免因強度太強而導致心律不整、心肌缺氧等危險情況，抑或是強度太弱也沒有訓練效果。