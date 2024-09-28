中年男子心臟腫如文旦！五大高風險族群 早期篩檢關鍵保命

近日一名50歲的中年男子，長期受到氣喘與嚴重水腫困擾，甚至無法平躺睡覺。就醫後，經X光檢查發現他的心臟已經腫大有如一顆文旦，檢測心臟超聲波顯示射血指數僅10%，診斷為嚴重的心衰竭。新光醫院心臟內科趙書平醫生提醒，心臟健康的重要性不容忽視，尤其心衰竭病症常與慢性腎臟病、糖尿病等其他疾病互相影響，應及早篩檢並採取共病共管策略來降低風險。

趙書平醫生表示，心衰竭早期症狀較難察覺，容易被誤認為其他問題例如胸痛或疲倦，容易與工作勞動所造成的疲勞混淆，導致許多患者錯過黃金治療期。他強調，定期篩檢與共病管理，對於心衰竭的早期發現及控制極為重要。

趙醫生特別提醒，五大高風險族群需要特別關注自身的健康，包括中高齡者、有心臟病或心衰竭家族病史者、三高患者、腎臟病患者與糖尿病患者，這些族群應定期接受心電圖、胸部X光與心臟超聲波等檢查，以早期發現潛在的心臟問題。

中高齡者、有心臟病或心衰竭家族病史者、三高患者、腎臟病患者與糖尿病患者，應定期接受心電圖、胸部X光與心臟超聲波等檢查，以早期發現潛在的心臟問題。

共病共管是心衰竭治療趨勢 減少併發症風險

心衰竭與其他疾病如糖尿病、慢性腎病息息相關，許多心衰竭患者同時患有這些疾病。趙書平醫生指出，「共病共管」已成為心衰竭治療的國際趨勢，包括腎素-血管張力素-醛固酮系統抑制劑、交感神經系統抑制劑、SGLT2抑制劑、利尿劑等藥物治療是目前主要的控制手段之一，特別是SGLT2抑制劑這類藥物，不僅可治療糖尿病，還具有保護心臟和預防腎病變的效益，能有效減少住院風險並提升患者的生活品質。

重拾健康生活！定期檢查與共病管理的重要性

趙書平醫生呼籲，適逢9月29日世界心臟日，大家應該更加重視心臟健康，透過均衡飲食與適當運動維持良好體態，並且定期健檢、接受心臟超聲波等相關檢查，以便及早發現問題。此外，對於已患有共病或心衰竭的患者，應同步監測糖化血紅素、腎功能、尿蛋白等數值，並養成穩定服藥、戒煙戒酒的習慣，才能有效控制病情，預防併發症的發生。

趙醫生同時強調，心衰竭雖然嚴重，但透過及時篩檢與共病管理，仍有機會控制病情、改善生活品質；他呼籲不要等到症狀惡化才重視健康，應積極參與健康檢查、了解自身風險，並與醫生合作，尋求合適的治療方案，避免心衰竭帶來的失能與生命危機。

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