中年男服壯陽藥急送院 竟是高血壓惹禍

許多人患有高血壓而不自知，直到某天腦血管出了問題，出現明顯症狀諸如一手一腳無力，臉歪一邊或口齒不清時，才驚覺事情大條了。

55歲的楊先生，已知有高血壓病史，但無規則使用藥物或飲食控制，某日服用壯陽藥物後，準備一展雄風，卻突發性左側肢體麻木，讓他不得不停下所有動作前往急診報到，在急診測量收縮壓高達200毫米汞柱令人咋舌。

患高血壓不自知 藥物飲食齊控制

臺北市立聯合醫院仁愛院區神經內科醫師陳柏安指出，高血壓素有「隱形殺手」的稱號，許多人患有高血壓而不自知，直到某天腦血管出了問題，出現明顯症狀諸如一手一腳無力，臉歪一邊或口齒不清時，才驚覺事情大條了。

其他腦血管疾病危險因子還有糖尿病、血脂肪異常、吸煙與肥胖等，這些危險因子的控制在腦血管疾病治療與預防上格外重要。除了藥物控制之外，飲食習慣調整(例如：少鹽、少油與戒煙)與規則運動是最經濟實惠的心血管風險控制處方。