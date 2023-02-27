中年男起床聽不到！求醫才知快耳聾 常見原因有這些

突發性聽力喪失常見原因像是病毒感染、血管栓塞、甲狀腺功能低下，但最常見的其實是不明原因。

一名42歲楊先生，早上起床後覺得耳朵悶悶的、且持續有嗡嗡叫的聲音，就醫安排聽力檢查，發現為左耳「低頻」的聽力損傷，逼近「突發性耳聾」。醫師於是緊急開立高劑量的類固醇，以及相關治療藥物，在兩天後的回診，聽損恢復了，耳朵聽力也再次回到正常。

突發性耳聾大多原因不明 把握黃金治療期一周

臺北市立聯合醫院中興院區耳鼻喉科醫師郭乃文指出，突發性耳聾的黃金治療期為一星期，如果有突然發生的聽力喪失、耳鳴(例如：金屬高頻音、蟬叫聲、嗡嗡叫的聲音)、耳朵悶塞感、耳朵有進水的感覺、頭暈，以上這些都可能是突發性耳聾的症狀，需及時就醫，以口服或點滴的高劑量類固醇、血管擴張劑、或是耳內注射類固醇、高壓氧等等，及時在黃金期間內搶救聽力。

為甚麼會突發性聽力喪失呢？郭乃文說明，常見原因像是病毒感染、血管栓塞、甲狀腺功能低下，但最常見的其實是不明原因。需要排除其他可能原因，才可歸類為不明原因的聽力喪失。