中度至嚴重濕疹病情難控 新藥更安全有效

異位性皮膚炎（濕疹）在本港頗常見，病情中度至嚴重者，會對日常生活造成不少的困擾。這種難以根治的皮膚病愈來愈備受關注，究竟不同程度的濕疹應如何治理？若處理不當又會有甚麼嚴重後果呢？

濕疹影響患者日常生活，主要因為其病徵及反覆發病十分煩人。皮膚科專科黃之鍵醫生指出，濕疹主要病徵是皮膚乾燥、痕癢、脫皮及紅疹，抓破的患處會出現滲液，有併發細菌感染的風險，病情嚴重可蔓延全身，甚至進一步引發紅皮症，有可能需要入院急救治療。因此，濕疹患者應及早接受治療，以免病情惡化。

皮膚屏障出問題誘發濕疹

黃之鍵醫生解釋濕疹的成因，可分為遺傳性及外在因素，後者又包括多方面如天氣、各種致敏原如塵蟎、洗澡時接觸的熱水和肥皂等，均可能誘發濕疹。「從病理上解釋，當皮膚的屏障功能出現問題，免疫系統更容易受外來刺激或致敏原等因素影響，引發一連串的免疫反應，從而誘發濕疹。」

輕度濕疹患者在患處塗抹潤膚膏或醫生處方的外用藥物，病情多數會有所改善。至於中度至嚴重患者，病徵嚴重、發病頻密、患處面積較大甚至出現全身，一般外用藥物已難以控制病情，以往傳統的治療方法是口服類固醇及口服免疫抑制劑，近年則陸續出現新藥物如口服式小分子藥物JAK抑制劑及注射式生物製劑，為患者帶來更有效更安全的治療選擇。

「醫藥界不停研究針對濕疹的藥物，藥效更精準，副作用比傳統口服免疫抑制劑大為減少，安全性相應大幅提高。現時若選用新藥治療濕疹，一般6歲或以上患者便可採用生物製劑；12歲或以上患者不想打針則可考慮口服藥物JAK抑制劑，效果都很理想。」黃之鍵醫生表示，所有藥物都有機會出現副作用，所以醫生會定期評估患者用藥情況，部分藥物需驗血檢查相關指數，一旦發現風險便會停藥或調校劑量。

患者依從性最重要

除了以上藥物治療，其他選擇還有濕敷類固醇、照燈（光學治療）等，惟無論是哪種治療，均須經專科醫生診斷及治理，配合雙互緊密溝通達至「醫患共享決策」，以助患者得到最適合的治療方案。「我有個廿多歲的病人，從小就有濕疹，發作時使用類固醇控制，但近年病情愈來愈嚴重，他又怕副作用愈來愈多，經討論後，我便為他轉用口服藥物JAK抑制劑，很快已有效控制症狀，現時病情亦已穩定下來。」

黃之鍵醫生強調，治療濕疹最重要是患者的依從性。藥物並不可怕，只有依從醫生的指示用藥，才能發揮最大的療效。「病人依照指示用藥，醫生才能從中觀察療效，並根據病情調整用藥劑量，病情改善便有機會減藥。」因此，濕疹患者毋須絕望，其實一線曙光就掌握在自己手裏。