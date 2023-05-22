中心視力缺損 或患黃斑病變

隨本港人口老化，黃斑病變的個案數字不斷上升，惟此症非長者專利，如近年個案急增的脈絡膜血管增生(CNV)和息肉狀脈絡膜血管病變(PCV)，不乏廿多歲患者，最年輕甚至只得15歲。香港眼科學會及香港眼科醫學院提醒高危或有家族病史人士要定期檢查眼睛。 眼科專科醫生姚沛良表示，黃斑區位於視網膜中央，並有最高密度的感光細胞，負責中心視力，「正常黃斑的感光細胞整齊排列，但當出現病變如有不正常血管增生、滲水滲血，會造成感光細胞排列扭曲，令影像同時扭曲；若感光細胞退化壞死，就會令視野中心出現缺損，並且不能逆轉。」

視力受損主因 黃斑病變其實是一系列影響黃斑疾病的統稱，例如老年黃斑病變、糖尿病黃斑水腫、黃斑前膜等，這些亦位列本港視力受損五大成因。亞洲人常見的黃斑病變還有CNV和PCV，姚沛良續指，「CNV患者的黃斑區出現不良脈絡膜血管增生，並有滲漏或出血，可致失明，而深近視、眼內炎、脈絡網損傷和老年黃斑病變都可引致，亦有個案沒有原因，屬原發性。PCV的血管變異則為息肉狀，猶如血疱，若不處理可隨時爆破滲出大量血水，令視力急劇下降。」 個案數目不斷上升 CNV和PCV個案有上升趨勢，眼科專科醫生賴曉平表示，「在九龍西地區的調查發現，過去10年間個案總數每2年就有60%增幅，而且患者不乏年輕人，例如CNV中有6%患者少於50歲，最年輕更只有15歲。由深近視引致CNV亦佔總數的7%，不容忽視。」 CNV和PCV早期病徵較難察覺，因為徵狀並不明顯，而且一邊眼睛出現問題，大腦會自動作出調節，故發現時病情可能已經很嚴重，姚沛良提醒，如有視力模糊、視野中心出現暗點甚至缺損、影物變形扭曲、顏色異常或者對比度下降，就應盡快求醫。