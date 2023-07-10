中暑｜極端高溫殺人於無形 致死人數超越颱風與龍捲風總和

最常見的3種高溫造成的疾病為脫水、熱衰竭和中暑，嚴重度依次遞升。尤其中暑來的突然且容易迅速惡化，輕者器官受損，嚴重恐導致死亡，預防勝於治療才能將傷害降到最低。

根據外國研究統計，在所有自然災害中，極端高溫是頭號殺手，造成的死亡人數比颶風和龍捲風死亡人數的總和更多！幸好大多數高溫導致死亡和健康危害的問題是可以避免的，最常見的3種高溫造成的疾病為脫水、熱衰竭和中暑，嚴重度依次遞升。尤其中暑來的突然且容易迅速惡化，輕者器官受損，嚴重恐導致死亡，預防勝於治療才能將傷害降到最低。

據《CNN》報道，加州大學聖地牙哥分校環境流行病學家塔里克本馬尼亞(Tarik Benmarhnia)表示，酷熱最嚴重的問題在於「鬼鬼祟祟」，它不像颱風或其他自然災害引人注意，而是偷偷摸摸的奪走人命。

2021年的一項研究發現，自1980 年以來，高溫致死的人數增加了74%。隨著氣候變遷，預計高溫將變得更加嚴重，熱浪將持續更長時間；另一項研究顯示，極端高溫與至少17種死亡原因有關，大多數與心臟和呼吸問題有關，令外還包括自殺、溺水和他殺。

脫水：難以察覺缺水警報

人體需要水和液體才能運作，當流失的水分大於攝取的水分時，人就會脫水。輕度或中度脫水可以透過多喝水來穩定健康狀況，但嚴重脫水則需要就醫治療。問題在於，身體無法及早讓你知道「缺水警報」，當人口渴時才喝水就已經遲了，而且老年人通常在脫水之前不易感到口渴。

專家表示，當人不得已在炎熱的天氣外出時，出門前務必喝水，以確保提供身體所需。尤其在高溫下工作或運動時，美國疾病控制與預防中心(Centers for Disease Control and Prevention，CDC)建議至少每15至20分鐘喝一杯水(8盎司，約227ml)，但每小時的飲水量不要超過48盎司(約1,360ml)，否則會導致「低血鈉症」(俗稱水中毒)，引起混亂、噁心、頭痛等症狀。

從炙熱戶外進入室內後，民眾仍應保持水分，喝足夠的水分來補充因出汗而流失的水分，以免慢性脫水增加罹患腎結石、尿路感染等機率。