中暑｜高血壓 易中暑？

夏天會令體溫上升，血管為了釋放熱力而擴張，導致血壓有微微下降的情況。心臟科專科醫生陳志遠指出，高血壓患者較容易中暑，建議多補充水分及鹽分，確保身體有足夠的水分儲備。另外，患者於夏天切勿自行調校藥物，以免令心血管疾病風險提升。
夏天天氣炎熱，體溫會輕輕提高，身體為了要釋出熱力，會放鬆身體的血管，血壓便隨之而有微微下降的情況。有研究指出，夏天的血壓整體上會比冬天稍低，但冬夏天的血壓指引一致，根據美國心臟協會的定義，只要上壓高於130，或下壓高於80，就屬於高血壓。
天氣熱血壓易波動
高血壓患者在夏天會較容易中暑，陳志遠解釋，「除了氣溫高令體溫上升及血管擴張外，流汗時會同時流失大量水分及鹽分，如果未有及時補充，或出現脫水情況，血壓亦會下降，提升中暑的風險。另外，香港夏天濕度高，汗液的揮發速度減慢，體溫會比正常高，如加上運動便會增加汗液流失，容易有血壓過低的情況，繼而頭暈或中暑。」
夏天室內外溫差大，在室外地方時血壓會偏低，當滿頭大汗進入冷氣地方，血管就會收縮導致血壓上升，上壓可能提升5至8度。血壓的波動或令身體難以適應，亦可能加重心臟負荷，長遠增加心臟病發或中暑的風險。
運動前補充水分
高血壓患者或會怕血壓再升高而不敢運動，陳志遠認為，體溫上升時血管會放鬆，故正常情況下血壓不會提升太多，「除非壓力荷爾蒙提升，又或者因為比賽而緊張，則有可能令血壓提升。」陳志遠同時提醒患者於運動前務必補充水分，「不能口渴才飲水，而應在運動前飲一至兩杯水，令身體有足夠水分儲備，當做運動出汗時，體液亦不至於下降得太多。」運動期間亦要適當補充水分，運動時間長的話也要補充鹽分，可飲用果汁或運動飲料。
平時飲食則應避免進食高鹽分、高脂及高膽固醇的食物，加上勤做運動，有助控制血壓。有研究指，維持每日約6小時的高質素睡眠有助減低血壓平均值，病人要特別注意。
忌自行調校藥物
雖然夏天的血壓會微微下降，陳志遠強調，絕對不建議病人自行調校藥物，夏天與冬天的血壓差距並不是非常大，如果病人在不知道身體狀況下貿然自行調整藥物，或會令血壓急升，「很多病人會誤會，自行停藥後數日的血壓沒有太大變化，便以為沒有問題，但其實停藥後血壓需要一段時間後才會提升，如果病人沒有持續監測，便可能血壓提升了而不自知。」陳志遠續指，高血壓沒有病徵，需要醫生監測指數，並決定如何調整藥物。