中暑｜高血壓 易中暑？

夏天會令體溫上升，血管為了釋放熱力而擴張，導致血壓有微微下降的情況。心臟科專科醫生陳志遠指出，高血壓患者較容易中暑，建議多補充水分及鹽分，確保身體有足夠的水分儲備。另外，患者於夏天切勿自行調校藥物，以免令心血管疾病風險提升。

夏天天氣炎熱，體溫會輕輕提高，身體為了要釋出熱力，會放鬆身體的血管，血壓便隨之而有微微下降的情況。有研究指出，夏天的血壓整體上會比冬天稍低，但冬夏天的血壓指引一致，根據美國心臟協會的定義，只要上壓高於130，或下壓高於80，就屬於高血壓。

天氣熱血壓易波動

高血壓患者在夏天會較容易中暑，陳志遠解釋，「除了氣溫高令體溫上升及血管擴張外，流汗時會同時流失大量水分及鹽分，如果未有及時補充，或出現脫水情況，血壓亦會下降，提升中暑的風險。另外，香港夏天濕度高，汗液的揮發速度減慢，體溫會比正常高，如加上運動便會增加汗液流失，容易有血壓過低的情況，繼而頭暈或中暑。」

夏天室內外溫差大，在室外地方時血壓會偏低，當滿頭大汗進入冷氣地方，血管就會收縮導致血壓上升，上壓可能提升5至8度。血壓的波動或令身體難以適應，亦可能加重心臟負荷，長遠增加心臟病發或中暑的風險。

