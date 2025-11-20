中流感唔好亂食野！食錯野喉嚨更腫更刺痛 4類食物KO流感症狀

中流感都要注意飲食？有營養師指出，一旦患上流感時，飲食也要注意，如果胡亂飲食有可能會令流感的症狀惡化，如喉嚨痛症狀也會變得更嚴重，比本身更紅腫刺痛。營養師指出，有４類食物有助解決流感症狀，幫助身體修復和提升抵抗力。

4類食物KO流感症狀 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，感染上流感後，就會出現喉嚨痛、發燒及全身痠痛等症狀，所有症狀都是免疫系統在積極防禦的訊號。在這樣的時期，除了多休息，還需要針對症狀補充營養，幫助身體修復和提升抵抗力。高敏敏指，針對發燒、喉嚨痛、疲倦和全身痠痛，她建議可以分別吃以下食物幫助身體快速恢復： 1. 發燒 補足水分與電解質：發燒時，因體溫升高和出汗，體內的水分及電解質(如鈉、鉀、鎂)流失較多。建議多喝溫水、電解質飲料或椰子水，以維持體液平衡、穩定體溫、防止脫水與虛弱。 2. 喉嚨痛 選擇軟質食物：喉嚨發炎時，避免吃太硬或太熱的食物，以免加劇不適。可以選擇乳酪、番薯、南瓜和布甸等柔軟食物，這些食物不僅滑順好吞嚥，還能提供能量與蛋白質，幫助喉嚨組織修復，並減輕疼痛感。 3. 沒力氣、超疲倦 補充蛋白質與高營養密度食物：在感染過程中，免疫系統消耗大量能量，身體需要蛋白質來修復組織和合成抗體。三文魚、豆腐、雞蛋、雞胸肉、毛豆和牛奶都是極佳的蛋白質來源，有助於維持肌肉量和補充體力。 4. 全身痠痛 補充抗發炎營養與維他命C：發炎反應會引起自由基釋放，導致肌肉與關節疼痛。藍莓、奇異果、番石榴和橙等富含維他命C，能促進膠原蛋白合成，修復組織，減緩發炎反應。