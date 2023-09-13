中秋節2023｜奶黃月餅肥過蓮蓉月餅？ 教你點樣健康食月餅

中秋節｜奶黃月餅肥過蓮蓉月餅？ 教你點樣健康食月餅

中秋節來臨，相信大家都開始收到各式各樣的月餅，不過月餅的熱量高，食得多可能會令脂肪不知不覺間增多。要食得較健康，就要控制分量，與家人朋友分享，除了分享節日的喜悅，亦可分擔一些卡路里。