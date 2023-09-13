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健康
2023-09-13 15:30:47

中秋節2023｜奶黃月餅肥過蓮蓉月餅？ 教你點樣健康食月餅

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中秋節｜奶黃月餅肥過蓮蓉月餅？ 教你點樣健康食月餅

中秋節｜奶黃月餅肥過蓮蓉月餅？ 教你點樣健康食月餅

中秋節來臨，相信大家都開始收到各式各樣的月餅，不過月餅的熱量高，食得多可能會令脂肪不知不覺間增多。要食得較健康，就要控制分量，與家人朋友分享，除了分享節日的喜悅，亦可分擔一些卡路里。

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蓮蓉月餅最肥？

眾多月餅中，以傳統的蓮蓉月餅的熱量最高，一個(180克)約有800卡路里，相等於4碗白飯；而近年受歡迎的奶黃月餅(100克)則約有443卡路里，若以100克計算，比起蓮蓉月餅更高；冰皮月餅的熱量就相對較低，不過不同味道亦有影響，約含250350卡路里不等。

 

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健康食月餅小貼士

選擇迷你月餅

現時市面上除了蓮蓉月餅外，亦推出不少迷你月餅，每個約為4560克，熱量只有約200卡路里，對於控制食用量非常有幫助。

減少三餐分量

如果想食月餅，最好減少當日三餐的分量，盡量以少油及高纖為主，食月餅時則可配合無糖茶，有助消滯。

餐後食月餅

要控制進食分量，可選擇在餐後食月餅，避免空腹時因肚餓而不自覺進食過多月餅，亦可與家人朋友分享，減低卡路里的攝取量。

奶黃月

奶黃月餅的熱量比起蓮蓉月餅更高。

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