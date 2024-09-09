中秋節2024｜楊桃是最大禁忌 腎病勿亂吃水果！

一般民眾食用楊桃並不會有問題，不過有腎病患者可要注意，楊桃可是禁忌水果。

楊桃是許多人在中秋節都喜歡吃的水果，一般民眾食用楊桃並不會有甚麼問題，不過腎病患者可要注意，楊桃可是禁忌水果，食用可能會引發中毒症狀，嚴重可能會意識混亂，甚至死亡。

腎病水果要適量 高血鉀問題避免吃「這些」

由於腎病會使腎功能衰退，主要由腎臟排出的鉀離子，就有可能會因此堆積在身體中，導致血液中鉀離子濃度過高，引發許多症狀，嚴重可能會有心律不整、心室纖維顫動等問題。

因此，腎病患者要小心鉀離子的攝取，而吃太多水果也會使得血鉀上升，所以水果攝取要適量。根據台灣衛福部《慢性腎臟病健康管理手冊》建議，有高血鉀問題的患者，每天吃2至3個棒球大的水果營養就夠了。

而番茄、奇異果、哈密瓜、蜜瓜、火龍果、車厘子、士多啤梨等是鉀含量較多的水果，也應盡量少吃。