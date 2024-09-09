中秋節2024｜楊桃是最大禁忌 腎病勿亂吃水果！

楊桃是許多人在中秋節都喜歡吃的水果，一般民眾食用楊桃並不會有甚麼問題，不過腎病患者可要注意，楊桃可是禁忌水果，食用可能會引發中毒症狀，嚴重可能會意識混亂，甚至死亡。
腎病水果要適量 高血鉀問題避免吃「這些」
由於腎病會使腎功能衰退，主要由腎臟排出的鉀離子，就有可能會因此堆積在身體中，導致血液中鉀離子濃度過高，引發許多症狀，嚴重可能會有心律不整、心室纖維顫動等問題。
因此，腎病患者要小心鉀離子的攝取，而吃太多水果也會使得血鉀上升，所以水果攝取要適量。根據台灣衛福部《慢性腎臟病健康管理手冊》建議，有高血鉀問題的患者，每天吃2至3個棒球大的水果營養就夠了。
而番茄、奇異果、哈密瓜、蜜瓜、火龍果、車厘子、士多啤梨等是鉀含量較多的水果，也應盡量少吃。
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腎病患者不可吃「楊桃」 神經毒素難正常代謝
不過，楊桃可是所有水果中的最大禁忌，腎病患者應避免食用，但原因並不是因為鉀離子含量。台灣國健署表示，楊桃含有未明的神經毒素，腎功能不佳者無法正常代謝，很多患者食用後會發生嚴重打嗝。
正常情況下，楊桃的神經毒素可被腎臟排出體外，但腎臟疾病患者可能會在食用後，因神經毒素無法排除而產生中毒症狀，如：打嗝、嘔吐等，嚴重可能會引起意識混亂，甚至死亡。
國健署提醒，腎功能正常之一般民眾食用楊桃並不會導致腎病，可以安心享用，但若已經是腎病患者，則要小心避免食用楊桃。
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如何知道是否有腎病？籲做2檢查
至於要如何知道自己是不是腎病患者呢？國健署表示，民眾可以到醫院找醫生做腎功能檢查，或定期做身體檢查，注意自己的腎功能變化。
國健署再次強調，腎病患者應依醫師或營養師之飲食指導，了解哪些食物能不能吃，或能吃多少，才可控制病情，避免疾病惡化。
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