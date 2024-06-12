中秋節2024｜水果應否連皮食？果皮營養隨時多過果肉

2024年中秋節正日為9月17日，而中秋節翌日9月18日為公眾假期。中秋節或過時過節，我們都會吃大量水果，如蘋果、橙、水蜜桃、奇異果、柚子等等。不少人吃水果時都會削掉果皮，但其實果皮含有很多健康的成分，如西瓜皮便含有助降血壓的瓜氨酸，芒果皮則能抗氧化兼且含豐富的omega-3，桃子皮則含有維他命及幫助預防白內障，奇異果皮更有含類黃酮及膳食纖維等。