中秋節2024｜水果應否連皮食？果皮營養隨時多過果肉

2024年中秋節正日為9月17日，而中秋節翌日9月18日為公眾假期。中秋節或過時過節，我們都會吃大量水果，如蘋果、橙、水蜜桃、奇異果、柚子等等。不少人吃水果時都會削掉果皮，但其實果皮含有很多健康的成分，如西瓜皮便含有助降血壓的瓜氨酸，芒果皮則能抗氧化兼且含豐富的omega-3，桃子皮則含有維他命及幫助預防白內障，奇異果皮更有含類黃酮及膳食纖維等。
果皮可作涼菜營養佳
如何能善用果皮呢？西瓜皮只要去掉硬實的綠色外皮，白色的部分可用來煲糖水或做涼菜。如果本身對芒果皮沒有敏感，可以先把芒果皮洗乾淨，然後與果肉一起用果汁機打碎成芒果果汁，或加入鮮奶或乳酪等，便成為一道美味的飲料。至於秋季當造的水蜜桃和常年都有的奇異果，不想被皮上的細毛引起過敏，可以先用毛巾搓掉毛後再連皮吃，這樣就能同時攝取果肉和果皮的營養。
大閘蟹公乸分別｜如何分別蟹公和蟹乸？蟹黃蟹膏又係乜？
大閘蟹｜新手揀蟹3大重點 酒樓總廚教最緊要睇隻眼(有片)
非所有果皮皆可進食
其實，果皮是為了保護水果而存在，可以抗氧化、防蟲害及保護種子，故亂進食可能讓人感到不適，例如有些人觸摸芒果果皮後，可能會因為皮內的化學物質「漆酚」而出現過敏。有營養師便指出，不建議連皮食纖維較粗的水果，如香蕉皮本身雖然可清肺及清腸，有通血脈作用，但纖維多較難消化，若腸胃不佳者便不要勉強嘗試。
大閘蟹拆蟹教學｜行政總廚教你正確5步驟！洗蟹切記要xx？蟹心不能吃！（有片）
大閘蟹｜煮法教學 食安中心教你5招安心享用
秋分｜秋分是甚麼意思？又到吃大閘蟹時節？ 一文睇清養生要點