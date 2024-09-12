中秋蛋黃酥＋啤酒BBQ 中年糖友視力模糊竟是血糖飆破21mmol/L！

中秋節快到了，很多人準備應景的月餅跟BBQ聚迎佳節，65歲王先生適逢遠嫁美國的女兒一家人返港探親，全家提前BBQ吃月餅，他開心的吃肉配啤酒，還忍不住吃了最愛的2顆蛋黃酥跟綠豆椪，沒想到隔日就感到口乾舌燥、視力模糊，嚇得到醫院掛急診，一檢查飯前血糖飆高到21mmol/L，逼近正常值4倍。
蛋黃酥、啤酒BBQ 血糖飆升致視力模糊
衛生福利部臺中醫院新陳代謝科醫生林建良指出，王先生雖有10年的第二型糖尿病病史，但自律甚嚴，除了定期服用降糖藥物，飲食也配合醫生叮嚀相當節制。上周因為與久別的女兒一家人團聚太開心，不知不覺吃了最愛的蛋黃酥和綠豆椪，還跟女婿爽喝啤酒配烤肉。
隔天原本只是覺得口乾舌燥、疲勞無力，以為是前一晚熬夜慶中秋，沒想到接著又出現視力模糊的症狀，嚇得他前往醫院就醫，醫生一檢查發現他的血糖飆高達21mmol/L，三酸甘油酯也超過1,500mg/dl，緊急收住院治療，經注射胰島素與口服藥物治療，一周後康復出院。
糖友血糖控制困難 恐引發中風或心肌梗塞
林建良指出，月餅跟烤肉幾乎是每年中秋節必備應景美食與活動，其中月餅因屬於高糖、高碳水化合物，糖尿病患者攝取過多糖分後會導致血糖急劇上升；另烤肉高脂肪、高鹽，多食易增加血脂，讓糖尿病患者血糖控制困難，增加心血管健康風險。
林建良強調，如大吃大喝後突然出現如口渴、疲勞和視力模糊等症狀應該立即就醫，避免因血糖急速飆高併發糖尿病高血醣高滲透壓危證(HHS)或中風、心肌梗塞等疾病風險。
選擇無糖或低糖月餅烤肉 搭配低鹽醬料與蔬菜
林建良提醒，想要健康平安過中秋，可以選擇低糖月餅淺嘗，烤肉時可搭配低鹽醬料、攝取高纖維質的蔬菜並控制食量；另糖友可選擇專為糖尿病患者設計的無糖月餅、適度運動，隨時監測血糖。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】