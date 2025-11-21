熱門搜尋:
健康
2025-11-21 17:30:00

中耳炎小孩特別易患？常見症狀一文了解 拖延可影響聽力和語言發展！

王曜院長表示，由於幼兒一般較難清楚表達不適，家長應留意中耳炎常見症狀包括持續哭鬧、拉扯耳朵、發燒、聽力暫時下降、講話變大聲等。

孩子感冒後耳朵痛、反覆發燒，讓許多家長又急又心疼。耳鼻喉科王曜院長指出，中耳炎是兒童常見的感染症之一，尤其6歲以下的孩子幾乎都得過至少一次，原因與兒童耳咽管構造和免疫力未成熟有關。中耳炎拖延或不當處理可能影響聽力和語言發展，但了解症狀、早期發現和治療，仍能守護孩子耳朵健康。

為甚麼中耳炎好發於兒童？醫生揭兩原因

王曜院長說明，中耳炎的形成通常經歷3個階段。第一階段是病毒感染上呼吸道，感冒病毒先攻擊鼻腔與喉嚨，引起發炎與大量鼻水。接著，發炎蔓延至耳咽管，導致腫脹或阻塞，導致中耳分泌物無法順利排出。最後中耳積水，為細菌提供繁殖環境，進而發展成中耳炎。

兒童相對容易罹患中耳炎，是因為孩子的耳咽管比成人短，且呈水平狀，病菌較容易經由鼻腔進入中耳。再者，6歲前的孩子免疫系統尚未完全發育，抵抗力相對較弱，加上感冒次數頻繁，每次都可能成為中耳炎的高風險期。因此，預防中耳炎最有效的方法就是減少上呼吸道感染。

孩子難表達不適 哭鬧、拉耳朵、講話大聲別忽視！

根據醫學統計顯示，幾乎所有6歲以下的孩子都曾得過至少一次中耳炎。王曜院長表示，由於幼兒一般較難清楚表達不適，家長應留意常見症狀包括持續哭鬧、拉扯耳朵、發燒、食慾不振、睡不好，部分孩子還會出現聽力暫時下降或講話變大聲等。成人也可能感染中耳炎，症狀則有耳悶、耳鳴、耳痛或聽力下降等。

耳朵聽力｜保持聽力健康方法（am730製圖） 耳朵聽力｜保持聽力健康方法（am730製圖） 耳朵聽力｜保持聽力健康方法（am730製圖） 耳朵聽力｜保持聽力健康方法（am730製圖）

治療選擇依病況而定 中耳炎居家護理有貼士

王曜院長提醒， 2歲以上症狀輕微的孩子，可先觀察23天，通常會自行好轉。但若確診為細菌感染，務必依醫生指示完整服用710天的抗生素療程，切勿自行停藥，以免產生抗藥性。若中耳積水持續超過3個月或反覆感染，經醫生評估可能需考慮手術引流。

除了治療外，王曜院長也建議，家長在家中可透過以下簡單的護理方式，幫助孩子緩解不適：

症狀緩解貼士：

  • 適當使用止痛退燒藥
  • 溫敷耳朵周圍緩解疼痛
  • 保持頭部略微抬高睡覺
  • 避免搭飛機等氣壓變化大的活動

飲食調整：

  • 多喝暖水，保持水分充足
  • 避免冰品、油炸、辛辣食物
  • 攝取富含維生素C的蔬果
  • 減少乳製品攝取(可能增加黏液分泌)

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

