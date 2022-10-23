中藥治療縮小甲狀腺結節 醫生提醒生活細節要配合

48歲王先生因為妻子罹患甲狀腺癌，自己也安排了甲狀腺相關檢查，發現右側甲狀腺有一個1厘米左右的結節。由於妻子以中藥調理治療甲狀腺癌效果不錯，王先生也決定以中醫治療甲狀腺結節；經過兩個月的治療，右側甲狀腺結節已縮小40%，效果顯著，目前仍持續追蹤治療。
生活節奏+高壓工作 甲狀腺結節患者增加
臺中慈濟醫院中醫部鄭群耀醫師表示，甲狀腺結節的發生，是由於體內甲狀腺激素分泌不足，導致甲狀腺反復增生和不均勻的復原反應所造成，出現單一腫塊叫「單一結節」，多顆腫塊為「多發性結節」；由於現代人們快速的生活節奏和高度工作壓力，甲狀腺結節患者逐漸增加，幾乎是甲狀腺疾病首位。
症狀難以察覺 有癌變可能
由於甲狀腺結節多無臨床症狀，尤其是小的結節很難發現，頸部沒有特殊症狀也沒有壓迫感，所以大多數患者不易察覺，通常是因合併甲狀腺功能異常、例行健康檢查或定期甲狀腺超聲波檢查、頸部腫大或產生壓迫症狀、呼吸困難、吞嚥時異物感及容易嗆到等症狀而被發現；而甲狀腺結節有機會癌變而成為甲狀腺癌，如果發現甲狀腺結節建議要盡速治療。
致病因子有這些 中醫觀點：壓力太大造成
甲狀腺結節發病機理尚不明確，鄭群耀醫師認為可，能與飲食中的碘攝取量、家族遺傳、機體自身免疫因素、物理化學方面的刺激、細胞因數的失衡、內分泌失調等諸多因素相關。而從中醫觀點則認為甲狀腺結節起因多為憂思鬱怒、肝鬱火伏或情志內傷、肝失條達導致肝氣鬱結而引發，換句話說，就是壓力太大所造成。
中醫治療甲狀腺結節 規律覆診追蹤莫輕忽
中藥治療甲狀腺結節主要為理氣化痰、消癭散結以及活血祛瘀，常用藥物為浙貝母、夏枯草、莪朮、當歸、三棱、牡蠣等活血祛瘀藥、清熱藥、化痰止咳藥和理氣藥。
王先生的甲狀腺結節經過中藥治療雖然已經縮小，仍不可以掉以輕心。除了定期覆診之外，更重要的是要讓作息規律，減輕壓力，並以正確生活習慣與飲食配合中藥治療，才能有最好的效果。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】