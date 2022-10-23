中藥治療縮小甲狀腺結節 醫生提醒生活細節要配合

48歲王先生因為妻子罹患甲狀腺癌，自己也安排了甲狀腺相關檢查，發現右側甲狀腺有一個1厘米左右的結節。由於妻子以中藥調理治療甲狀腺癌效果不錯，王先生也決定以中醫治療甲狀腺結節；經過兩個月的治療，右側甲狀腺結節已縮小40%，效果顯著，目前仍持續追蹤治療。

生活節奏 + 高壓工作 甲狀腺結節患者增加

臺中慈濟醫院中醫部鄭群耀醫師表示，甲狀腺結節的發生，是由於體內甲狀腺激素分泌不足，導致甲狀腺反復增生和不均勻的復原反應所造成，出現單一腫塊叫「單一結節」，多顆腫塊為「多發性結節」；由於現代人們快速的生活節奏和高度工作壓力，甲狀腺結節患者逐漸增加，幾乎是甲狀腺疾病首位。