中藥真的會導致腎虧？其實…

不少人都看中醫調理身體，但偶爾也會聽到人說「食得多中藥會腎虧」的傳聞，那麼吃中藥真的傷腎嗎？
中西醫談腎之大不同
中、西醫所談的「腎」其實略有不同。中醫所講的腎其實不完全指腎臟，也指與水液代謝相關的泌尿系統，或生殖系統，以及元氣、精氣、能量的源頭。中醫認為，腎氣會隨著年齡、保養而增減。
而西醫所講的腎，就直接指向腎臟，即泌尿系統中的其中一個部分，同時也包含內分泌、協造紅血球、控制血壓、調節電解質等。
中藥治腎病？
有中醫指出，的確有些中藥傷腎，但又有些中藥對腎有極大益處。
對於本身有腎臟問題的患者，中醫的治療其實有助於延緩及改善腎功能。中醫治療腎衰竭患者時，複方多以六味地黃丸為主方，單藥使用則多以丹參、黃耆及大黃為主藥，當然醫師會再根據臨床症狀調整。而過去有研究發現，食中藥的腎衰竭病人比起不食中藥的病人存活率更高，腎功能的差異更隨時間而演變得愈來愈大，相差約8%。
傷腎？
雖然以上中藥對治療腎衰竭有莫大益處。但仍有中藥是傷腎的！傷腎的中藥以含有馬兜鈴酸類的草藥為多，包括雷公藤、木通、山慈姑、山豆根、蜈蚣和班蟄等，不過，近年大部分中醫都沒有再用這類型的藥物，所以大家可以放心！當然，有疑問的話還是建議向註冊中醫師查詢。