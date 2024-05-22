中藥真的會導致腎虧？其實…

不少人都看中醫調理身體，但偶爾也會聽到人說「食得多中藥會腎虧」的傳聞，那麼吃中藥真的傷腎嗎？

中西醫談腎之大不同

中、西醫所談的「腎」其實略有不同。中醫所講的腎其實不完全指腎臟，也指與水液代謝相關的泌尿系統，或生殖系統，以及元氣、精氣、能量的源頭。中醫認為，腎氣會隨著年齡、保養而增減。

而西醫所講的腎，就直接指向腎臟，即泌尿系統中的其中一個部分，同時也包含內分泌、協造紅血球、控制血壓、調節電解質等。