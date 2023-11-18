中藥粉受潮結塊還能吃？醫師：變質才需丟棄！

香港環境潮濕、夏天炎熱，空氣中的水分容易使中藥材、藥粉變質，因而減少藥品的療效，甚至在中醫館，會遇到病人反映在家裡最後幾天的藥粉，要打開時發現結塊了！大家一般怎麼保存科學中藥粉呢？可以冰冰箱嗎？

中藥粉含澱粉吸濕性 氣候潮濕易結塊 臺北市立聯合醫院中興院區藥劑科藥師林淨儀表示，科學中藥製作方式為將中藥材熬煮濃縮成膏狀，再黏附於澱粉顆粒並均勻混和。於調劑、包裝、保存的各環節中，都有不同的因素影響了中藥粉結塊的可能性。中藥粉在藥師調劑時會被倒出原包裝塑膠罐，與不同方劑混合後，再以機器分裝並融封在紙包內發給病人。藥粉具有中藥濃縮浸膏的黏性，不同的方劑黏性也會有所不同，澱粉具有吸濕性，而輕薄的包裝紙阻隔濕氣並不如塑膠罐，再來則是藥粉被帶回家後的保存方式，尤其氣候環境較為潮濕，更可能增加結塊情形的發生。

結塊不影響藥效 變質才須丟棄 林淨儀說，中藥粉結塊其實不需要太擔心，結塊為物理性質改變，在醫師開立的療程時間內發生藥品成分變質的風險其實很低，只要稍作攪拌，藥粉都可以再度散開。若是有其他變質狀況，例如顏色或味道改變、出現斑點、結塊無法攪散，這時就很有可能是藥粉已經發霉或變質，不建議繼續服用了，最好將藥品丟棄並提前回診。 不論西藥或中藥，已分包、脫離原包裝的藥品都不建議放置超過半年(180天)，所以當次療程未服用完的藥品最好定時整理、丟棄，避免餘藥累積，留置過久。