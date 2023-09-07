中藥脫敏治療 雙管齊下醫治濕敏防復發

濕敏是香港最普遍的皮膚病之一，根據資料顯示，平均每5個人就有1人在不同時期患上濕敏，人數高達150萬，情況絕對不容小覷。過往的濕敏治療一般以西醫為主導，處方類固醇、免疫抑制劑等特效藥以求快速消炎止癢，但礙於其副作用會令濕敏反覆發作，近年愈來愈多人轉向尋求中醫治療，透過中醫藥內外並治，由根源改善濕敏體質，長遠擺脫濕敏之苦。

中西融合精準脫敏治濕敏

德善堂註冊中醫師潘子剛表示，濕敏有先天和後天因素，前者指患者的家族有遺傳性濕敏基因，後者指因生活作息不規律、精神緊張、飲食不節等原因，引致五臟六腑的氣血失衡，使體內濕毒積聚而產生濕敏等皮膚問題。

潘醫師指出，中醫講求「治病求本」，先精準鎖定濕敏成因，再對症下藥，強化自身免疫力和體質，這才能達致標本兼治，有效擊退濕敏。中醫會按照濕敏患者的體質及病因，定制階段性濕敏療程，除了內服中藥以健脾利濕、袪風散寒或清熱解毒，更配合針灸、刺絡、外洗方等療法來祛風止癢。鑑於濕敏成因複雜多樣，故此治療上亦建議患者進行過敏篩選測試，同步配合註冊營養師的專業飲食指導，逐步擴大患者對過敏原的耐受性，真正擺脫濕敏困擾。