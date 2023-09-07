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健康
2023-09-07 04:30:29
日報

中藥脫敏治療 雙管齊下醫治濕敏防復發

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優質醫療機構巡禮 德善堂中醫

潘子剛醫師表示患者要從根本徹底改善過敏性體質，才有機會令濕敏斷尾，中醫會根據患者的病因、證型，精準定制個人化濕敏治療方案。

濕敏是香港最普遍的皮膚病之一，根據資料顯示，平均每5個人就有1人在不同時期患上濕敏，人數高達150萬，情況絕對不容小覷。過往的濕敏治療一般以西醫為主導，處方類固醇、免疫抑制劑等特效藥以求快速消炎止癢，但礙於其副作用會令濕敏反覆發作，近年愈來愈多人轉向尋求中醫治療，透過中醫藥內外並治，由根源改善濕敏體質，長遠擺脫濕敏之苦。

中西融合精準脫敏治濕敏

德善堂註冊中醫師潘子剛表示，濕敏有先天和後天因素，前者指患者的家族有遺傳性濕敏基因，後者指因生活作息不規律、精神緊張、飲食不節等原因，引致五臟六腑的氣血失衡，使體內濕毒積聚而產生濕敏等皮膚問題。

潘醫師指出，中醫講求「治病求本」，先精準鎖定濕敏成因，再對症下藥，強化自身免疫力和體質，這才能達致標本兼治，有效擊退濕敏。中醫會按照濕敏患者的體質及病因，定制階段性濕敏療程，除了內服中藥以健脾利濕、袪風散寒或清熱解毒，更配合針灸、刺絡、外洗方等療法來祛風止癢。鑑於濕敏成因複雜多樣，故此治療上亦建議患者進行過敏篩選測試，同步配合註冊營養師的專業飲食指導，逐步擴大患者對過敏原的耐受性，真正擺脫濕敏困擾。

優質醫療機構巡禮 德善堂中醫

莫女士雙手皮膚曾患嚴重濕敏，經中醫中藥治療後斷尾，現時皮膚已回復健康。

濕敏真實個案分享 半年斷尾零復發

潘醫師分享一個濕敏個案，患者莫女士數年前因一次意外燙傷手部，以致傷口發炎，繼發濕敏。除了皮膚紅腫、發癢，還持續出皰疹及滲水，每晚更難以入睡，精神大受影響。初時她向皮膚科專科求診，獲處方類固醇來治療濕敏，雖然一開始的確得以紓緩，但後來濕敏病情逐漸加劇，發病範圍更由右手蔓延至左手。後來經朋友介紹下認識潘醫師，為她度身設計中藥外敷內服的濕敏治療，從根本調理濕敏體質，更配合註冊營養師的專業飲食指導，逐步擴大對致敏源的耐受性，經過以中西治療濕敏大約半年後，莫女士的雙手已痊愈，皮膚漸漸回復白滑。

與時俱進引入AI技術精準診斷濕敏

隨著科技進步，人工智能(AI)在醫學領域上的應用漸趨普及，為了給大眾提供更快捷、便利、精準的診斷和治療，德善醫療集團目前積極與香港生產力促進局合作，研發透過AI大數據分析來輔助濕敏臨床診症和治療，更投入研發醫療科創產品，運用創新物料製作「濕敏貼」，藉此推動香港中醫業與高端科技結合。

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