中藥食補養氣 提升免疫力

免疫力就像一座城牆，堅固的話就算有外來敵人也不易攻破，身體也較不容易被感染或生病。除了均衡飲食和運動外，也可使用中藥來提高免疫力。

提抗病毒入侵 靠體內兩防線

免疫力是人體免疫系統的總稱，在體內的功能不外乎就是防禦及偵測外來的侵入者，如細菌、病毒等，當免疫系統出現問題時，人體健康必然也會出現狀況。人體的防禦系統是很精密的，林口長庚紀念醫院中醫部楊賢鴻醫師說明，大致上可分為兩道防線來捍衛我們的健康：

第一道防線就是黏膜系統：如皮膚、口腔、眼睛、鼻黏膜等。此道關卡是保護、抵抗外界的物質，將一些較大的灰塵顆粒、細菌及髒東西阻擋在外面，隔絕被入侵的危機；而較小的細菌或是物質，第一道防線阻擋不住，就會侵入身體裡。

第二道防線為身體免疫系統：免疫系統的主要成員包含的淋巴、脾臟、胸腺、扁桃線，其中還有負責免疫細胞的運送，有的負責製造免疫細胞，如T細胞、B細胞、巨噬細胞等，形成像網路一樣，分散至人體各處，來消滅外來的入侵物質。