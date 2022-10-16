中西醫協作治療肺癌 4方面加強療效、改善副作用

不論是肺癌病友，甚至所有癌症病友，常因副作用而對正規治療卻步，轉而尋求其他療法，幸運者可能成為偏方療法的受益者，但更高的機率是花了大筆金錢卻病情不見好轉，反而加重，甚至失去生命。

癌友常因副作用多 而對正規治療卻步

奇美醫學中心中醫部婦兒科主任王瑜婷說明，以肺癌治療過程而言，或多或少會出現副作用，例如：手術後可能有虛弱、傷口疼痛現象；化療副作用常見腸胃道症狀如噁心、嘔吐、食慾不振，或者白血球下降、貧血、血小板下降、肝腎功能異常等，也有可能出現掉髮、口腔潰瘍、疲倦、感覺異常甚至發燒等現象；放療副作用短期可見局部皮膚發紅、疲倦，或者根據照射部位不同；標靶治療副作用通常較低，但還是可能會發生；而較新的免疫療法目前比較常被提及應用的是腫瘤檢查點抑制劑如：CTLA-4、PD-1及PD-L1，副作用相對化療少但仍可能發生，包括：倦怠、紅疹、腹瀉、輕微發燒，或者身體系統的發炎反應如：肝炎、腸胃炎、間質性肺炎等。