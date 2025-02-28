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健康
2025-02-28 13:30:00

中西醫合併治療 研究：「軟黃金」有助緩解糖尿病腎臟受損

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中西醫合併治療 研究：「軟黃金」有助緩解糖尿病腎臟受損

中西醫合併治療 研究：「軟黃金」有助緩解糖尿病腎臟受損

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現年67歲的陳阿姨，兩年多前因突發頭暈、噁心和腹痛而緊急送醫急症室，抽血檢查發現她的血糖非常高，糖化血色素(HbA1c)亦高達11%，腎小球過濾率(eGFR)只剩42(ml/min/1.73m2)，可見她已罹患糖尿病許久，且腎臟也明顯受損而不自知。

糖尿病「氣陰兩虛兼有胃熱」 中醫「益氣養陰兼清胃熱」治療緩解

台北長庚中醫內兒科醫師高定一提到，患者半年前來中醫就診，希望搭配中醫藥治療，幫助血糖控制並挽救腎臟功能。經過半年來以「益氣養陰兼清胃熱」為主要方針的中藥治療，例如清心蓮子飲、三黃瀉心湯、冬蟲夏草(菌絲體)等，加上規律運動，並定期回西醫新陳代謝科追蹤治療。近期回中醫門診時見她總是神采奕奕，不適症狀早已不復存在，血糖和腎功能也都有進步；糖化血色素近來已降至6.8%，腎絲球過濾率也提升至56(ml/min/1.73m2)，患者對治療成效相當滿意，期望中醫與西醫一同持續為她的血糖與腎功能把關。

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有「軟黃金」之稱的冬蟲夏草，可能有助於慢性腎臟病患者腎功能的恢復。

有「軟黃金」之稱的冬蟲夏草，可能有助於慢性腎臟病患者腎功能的恢復。

「軟黃金」冬蟲夏草 有助恢復「慢性腎病」腎功能

高定一解釋，臨床上，我們經常看到「氣陰兩虛」或「氣虛血瘀」證型的糖尿病腎病變患者，可能個別還兼有胃熱或其他兼證。而研究也發現，有「軟黃金」之稱的冬蟲夏草，可能有助於慢性腎病患者腎功能的恢復，在接受西醫定期追蹤治療的前提下，經過中醫師診察評估後，患者可與醫師討論看體質狀況是否適合搭配冬蟲夏草來治療。

食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖）

糖尿病務必遵循醫囑、控制血糖 格外注意睡眠與飲食

高定一說明，糖尿病主要分為兩大類型，包括胰島素缺乏的「第一型糖尿病」，以及主因為胰島素阻抗的「第二型糖尿病」。初期症狀可能不明顯，但若長期未妥善控制血糖，則可能導致腎臟、血管、神經、視網膜等重要器官組織的嚴重併發症。其中，糖尿病腎病變是造成末期腎病變的主因之一。因此，強烈建議糖尿病患者務必遵循醫囑嚴格控制血糖。

在生活形態方面，糖尿病患者須格外注意睡眠與飲食，建議最晚12點前須就寢並獲得充足睡眠，飲食結構以原型食物(如糙米、燕麥等)為主，盡量避開精緻澱粉類食品(如麵包、餅乾、蛋糕等)，含糖量較高的水果也建議少吃，以免血糖控制不穩。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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