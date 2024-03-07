中醫五管齊下 治兒童皮膚病

本港常見的兒童皮膚病包括濕疹及蕁麻疹，在中醫角度濕疹稱為濕瘡，而蕁麻疹則稱為癮疹，除了影響生理外，皮膚病更會影響外觀，為小朋友帶來心理壓力。註冊中醫師鄭芸菁指，皮膚問題可由先天或後天因素誘發，香港潮濕的氣候也是誘因之一。治療兒童皮膚病時主要按照不同體質論治，並以「針、藥、食、按、浴」五管齊下。 濕疹常見於面部、腹、背及四肢，常見表徵為局部皮膚紅腫皮疹，亦可見脫皮、出水，皮疹面積常因發病部位不同而有所差異，患處常伴隨痕癢，過度乾燥或潮濕氣候會較易發病。蕁麻疹的特徵就是突發性、遊走性水腫樣皮疹，來得快去得快，「例如突然在大腿出現了皮疹，可能一至兩小時後就散開」。無論濕疹還是蕁麻疹，都是按照皮疹的狀態、顏色或範圍去決定患者體質。

身心也有影響 從外觀來說，濕疹比較嚴重患者的皮膚會逐漸增厚、變得粗糙，導致容貌改變，同齡的小朋友未必了解，可能因此而取笑他們，打擊患者的自信心；同時患者的皮膚會感到十分痕癢，晚間睡眠質素欠佳，日間難以集中精神，上學沒有精神，學習能力就會隨之下降。鄭芸菁指，不同環境因素對皮膚也有影響，如夏天時出汗，或長時間曬太陽後；接觸致敏原或灰塵也可能影響皮疹狀態，「小朋友無法在日間外出，或影響他們的日常社交及自由發展。」 皮膚問題病因多 中醫認為，皮膚問題可由先天或後天引起，婦女懷孕時的情緒、飲食及睡眠習慣有關，如果孕婦在懷胎時飲食不節，經常食生冷、煎炸食物、牛、羊，或蝦、蟹等發物，有機會將體質賦予胎兒，導致小兒濕疹。後天則與生活習慣有關，過量進食生冷、煎炸食物、快餐等都會影響脾胃功能，加速皮疹發生；另外香港的空氣質素不佳，加上兒童學業繁重，休息不足、壓力引起的情緒問題都是誘因。

家長也要配合 鄭芸菁表示，中醫在治療上會按照不同患者的體質對症下藥，以「針、藥、食、按、浴」五管齊下。針灸及中藥方面，會以醫師作主導，按患者的體質調整處方，從脾胃功能為切入點，按個別體質配合清熱、疏風、祛濕、養血，以達到標本兼治，止癢及改善體質。「濕瘡來說，熱毒型多用銀花、野菊花，濕熱型多用土茯苓、萆薢，濕阻型多用蒼朮、茯苓，血虛型多用熟地、當歸；蕁麻疹方面，風寒束表多用桂枝、麻黃，風熱犯表多用防風、荊芥，腸胃濕熱多用石膏、山梔子，反覆發作多用白朮、黃芪。」 家長為兒童的主要照顧者，飲食、按摩、草藥浴上也要盡量配合；戒口食物包括蝦、蟹、牛、羊、鴨、鵝，菇菌類，煎炸、油膩及生冷之品。另可按摩血海、足三里、曲池、捏脊等穴位。

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