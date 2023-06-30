中醫分享口腔癌護理 改善黏膜發炎、補充營養要咁做

口腔癌是發生在口腔的惡性腫瘤總稱，九成屬於鱗狀上皮細胞癌，3大危險因子為檳榔、吸煙、喝酒，又以檳榔的致癌性最強，口腔癌臨床表現有一些症狀，中醫師賴睿昕提醒，民眾可利用每天刷牙時照鏡子自我檢查是否口腔有任何異狀，如果有請立即至醫院接受更詳細的檢查： 口腔黏膜是否光滑柔軟，完整無破洞。如果口腔黏膜潰瘍超過 2 周未愈合，應就醫檢查。 口腔黏膜顏色是否正常。正常為均勻的粉紅色，若出現白斑、紅斑，要特別當心。 嘴巴開合有無困難，舌頭是否活動自如，口腔黏膜表面有無不規則突起。 臉或頸部有無腫塊或兩側不對稱。

口腔癌電療副作用難捱 三招減少不適 口腔癌放射線治療的副作用，多在療程的三至四周左右開始出現，中醫可以治療放療後產生的副作用，進而提高生活質素，以降低癌瘤的復發及轉移機率。賴睿昕中醫師建議，平時病友補充高蛋白、各種營養豐富的食物及充足的水分，如在日常飲食上可增加適量的瘦肉、雞蛋及各種富含維生素的新鮮水果、蔬菜等食物，使之能耐受手術的損傷，減少併發症，加速傷口愈合。 口腔黏膜的發炎反應：口腔黏膜紅腫疼痛，通常必需到治療之後一至二周，黏膜發炎才會消退，中醫會使用清熱解毒的藥方如黃連解毒湯、龍膽瀉肝湯，普濟消毒飲，白花蛇舌草，半枝蓮，蒲公英、薄荷、等有助口腔黏膜發炎之改善。 皮膚反應：通常在電療的五至六周出現在照射範圍頭頸區域的及皮膚呈現發紅、顏色變深，這時中醫常使用行氣活血化瘀如血府逐瘀湯，桃仁、赤芍、川七、川芎、藕節、紅花等，有助色素沉澱之改善。 唾液減少及口乾：放射線治療範圍如果涵蓋唾液腺在其中，就會造成唾液腺功能的喪失，引起長期唾液減少及口乾的情形，通常使用滋陰潤肺的中藥如甘露飲、玉女煎、天花粉、天冬、麥冬、知母、玉竹、沙參、生地等，有助唾液增加。