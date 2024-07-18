中醫學的「肺膚」之言 揭示內外呼吸健康的兼修之道

在人類演化的漫長歷程中，肺和皮膚的發展密切相關。中醫學中的「肺主皮毛」理論指出，肺與皮膚在運送養分和運氣排毒存在著直接關係，這一觀點與演化論不謀而合。中醫師吳奕璇也曾在其個人社群《Ovi’s 中醫日常》中結合演化生物學與中醫理論，分享肺部健康與皮膚狀態是如何相互影響。

從進化論認識呼吸發展 肺主皮毛說明護肺養膚

在遠古時期，生物在海洋中以皮膚和腮進行氣體交換，隨著進化過程的推進，半陸生的兩棲類逐漸發展出肺這一器官，並同時使用肺和皮膚進行呼吸，最終才發展成完全脫離水，依賴肺部呼吸的陸地生物。而中醫學中「肺主皮毛」的概念強調，肺透過體內氣血的運行，影響皮膚的營養供應和廢物排出。當肺功能不佳時，氣血運行受阻時，皮膚容易出現痘痘、濕疹、乾燥無光、氣色不佳等問題。此外，所謂「肺開竅於鼻」，若肺功能不佳，寒風襲肺時，就容易引發鼻敏感、咳嗽、感冒等呼吸道症狀。以上現象背後的機制在於肺和皮膚均具有調節體溫、氧氣供應和代謝過程的功能，肺的功能紊亂會直接影響皮膚的健康。因此，養護肺部成為保護皮膚健康的重要一環。

中醫師吳奕璇指出「養肺即是養好皮膚」，除了做好肌膚的基本清潔與乾淨的生活環境外，養肺是不可忽視的關鍵。對此他也指出三種簡單而有效的方法，鼓勵大家由內保養呼吸系統，同時也在保養外在的皮膚。首先，深呼吸能夠增加肺活量，促進體內氣血循環，有助於排出體內廢氣和毒素，改善皮膚狀況。深呼吸時，可以選擇清晨或晚上空氣清新的時候，站在窗前或戶外，緩慢吸氣，讓空氣充滿整個肺部後再慢慢呼出，這樣的過程有助於調節氣血，讓皮膚獲得更多的養分和氧氣。