中醫推薦迎端午DIY 洛神烏梅汁與防蚊包

準備石菖蒲、艾草、白芷、蘇葉、薄荷、丁香、藿香、金銀花等中藥材，放入可透氣的布紋中藥袋，自製能驅蟲、芳香、除穢、安神、除濕效果的防蚊包。

夏季常在室外不僅容易中暑，也因為蚊蟲較多，容易被蚊子叮咬，臺北醫院特別舉辦端午節活動，由中醫科鄭伊倫醫師分享中醫調理、自製天然消暑的洛神烏梅汁與中醫防蚊包，並帶著民眾與病友一起進行端午香包製作活動，健康開心迎端午。

天然消暑飲品 洛神烏梅汁

鄭伊倫醫師表示，洛神烏梅汁具有護眼、護肝、降血壓、降血脂等預防保健的作用，夏天加一些冰塊製成冷飲可消暑，製成溫飲也可以幫助女性紓緩月經經痛，平常喝也能止渴、助消化，推薦民眾可自製天然的洛神烏梅汁飲用，但若有胃食道逆流、胃功能較差的患者則不宜空腹飲用。

洛神烏梅汁材料：烏梅1両半、山楂1両、洛神3錢、陳皮5錢、甘草1錢半，冰糖適量、水2,500-3,000毫升。

洛神烏梅汁做法：