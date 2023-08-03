中醫母乳餵哺貼士 避免缺乳、壅滯

浸大中醫藥學院臨床部中醫臨床教授張春玲指出，「母乳是由氣血所化生而成，故補益氣血是乳汁來源的保障，但亦要保持乳絡通暢，避免壅滯的發生。另外，女性哺乳期間應避免受風受寒，保持心情舒暢，希望令哺乳過程更流暢。」

母乳餵哺對於母親、嬰兒都有不少好處，如減低母親乳癌風險、助嬰兒建立免疫力等，亦可增進親子關係。適逢8月1日至7日為「國際母乳哺育周」，香港浸會大學中醫藥學院為各為媽媽提供母乳哺育貼士，並助解決缺乳、壅滯問題。

缺乳壅滯兩大問題

母乳哺育最容易出現兩大問題，一是缺乳，二是壅滯。張春玲解釋，「缺乳原因可以是『虛』或者『塞』，虛者可能是身體太單薄或生產時出血太多，造成氣血不足、脾胃虛弱，未能產生足夠的乳汁；塞者則為情緒受困、氣機不暢，如沒有解決根本問題，即使通了亦容易再出現阻塞。」另一方面，若母親常進食甜膩如糯米、雪糕；辛辣如辣椒、白酒；生冷如凍飲、過量水果，均可使脾胃受損，而胃經會經過乳房，可因而造成乳絡壅滯。

看舌頭知積滯

張春玲教路，可透過觀察舌頭而判斷體內是否有「滯」，「正常舌苔為淡薄，舌頭見粉紅色，如果舌苔呈白厚或黃膩，已顯示出脾胃有積滯，要及時調整飲食；若出現口氣、大便異常、舌紫暗，則表示肝經有一定程度阻塞，而乳頭為肝經所過，因而影響餵哺。」

另外，如情況較嚴重，肝鬱氣滯、胃熱壅滯兼乳汁瘀滯，或導致乳癰，徵狀為高燒、發冷、乳房紅腫熱痛、乳汁排出不暢而致結膿成癰。張春玲指每次乳癰出現都會造成母親很大消耗，需要以中藥內服外敷、刮痧、針灸等作治療，「患者可留意如餵完奶後乳房沒有變回鬆弛，或屬乳癰初期徵狀，要及早處理，防患於未然。」