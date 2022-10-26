中醫治療改善柏金遜症 兩道食療對症下藥

柏金遜症是常見的神經退化性疾病，可分成年輕型及典型，前者發病年齡在45歲前，大多與基因異常有關，而後者則多在55-60歲左右發病，原因尚不明。經研究，患者是大腦黑質組織的多巴胺細胞退化或是死亡，使得腦內多巴胺的分泌減少。由於多巴胺與乙醯膽鹼拮抗之下可協調身體的動作，故一旦多巴胺減少，肌肉運動的控制就會受到影響。 神經細胞數量減半始出現症狀 中醫師康涵菁說明，當這些神經細胞數量減少至50%，便會開始出現柏金遜症的症狀，像是四肢靜止時不自主的顫抖、齒輪式的僵硬，後期甚至會走路困難且小碎步、面無表情、吞嚥困難及構音障礙等。西醫療以藥物恢復多巴胺的活性為主，避免症狀惡化，然而服藥可能會伴隨一些副作用，像是低血壓、噁心、便秘等腸胃道的不適，且長期服藥藥效時間可能會縮短，若病情持續惡化則需考慮燒灼手術或深層刺激。

歸類顫證、振掉 中醫將柏金遜症歸類於「顫證」、「振掉」，也和「痹症」的許多症狀描述十分相像，大抵認為與肝腎不足相關，並且常挾帶著風、火、痰、瘀。康涵菁中醫師指出，用藥多選用補益肝腎、息風降火、去痰化瘀的藥物，像是補陽還五湯合半夏天麻白朮湯去做藥物加減。 針灸活絡腦部 針灸治療則多以頭皮針及體針並用，頭皮針主要目的是要活絡腦部、刺激多巴胺的分泌及降低肢體抖動的程度。穴位部分可選用運動區、舞蹈震顫控制區及足運感區等位置來進行針刺。體針方面除了可對於僵硬的肢體去做放鬆以外，也可以針刺補益肝腎的穴位例如肝俞、腎俞以及祛風化痰的穴位如風池、豐隆。建議柏金遜症的病人一周至少要針灸2至3次，這樣做不僅能夠改善生活品質，也能有助於紓緩憂鬱焦慮的情緒。

吞嚥困難飲食須調整 由於後期會出現吞嚥困難的情況，病人會變得不喜進食，日漸消瘦，加上腸胃蠕動速度下降便會導致便秘產生，經統計有50%至70%的柏金遜症病人會為便秘所苦。康涵菁中醫師建議病人可採取少食多餐的方式，選擇高纖食物，避開黏性或是過硬的物質以免哽到，備餐時可將食物煮的較軟爛或是搗成泥，反而不建議打成汁，一方面是可能會增加嗆咳風險，另一方面則是希望病人仍要透過咀嚼來訓練肌肉功能。