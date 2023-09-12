中醫茶飲解決胃脹氣

胃脹氣為一種常見的都市病，在中醫學中屬於胃痞範疇，常見於慢性胃炎、胃神經官能症、消化不良等疾病。註冊中醫師湯藹晴指，胃脹氣好發於習慣久坐不動、食無定時、暴飲暴食、性格急躁或壓力過大的人，患者應按證型選擇合適的茶飲或食療，如情況嚴重就應及早求醫並作詳細檢查。 胃脹氣的表現包括胸脘痞塞，滿悶不舒，多伴隨噯氣、食慾不振等。中醫認為脾主升清，胃主降濁，一升一降使體內氣機運行順暢，若脾胃功能失調，清陽不升，濁陰不降，就會令中焦氣機壅塞而產生脹氣。

分4個證型 胃脹氣主要病因病機可分為飲食積滯、肝氣犯胃、胃陰不足和脾胃虛弱4個證型。 【飲食積滯型】主要表現為胃脹反胃、噯酸口臭、脘腹脹痛、大便酸臭，治療原則以消食和胃為主，湯藹晴推薦以陳皮、麥芽及山楂煲成茶飲，有理氣消脹，幫助消化，及消除腸胃不適的功用。

材料：陳皮10克、麥芽12克及山楂10克。

做法：將材料加水煲30分鐘即可。 【肝氣犯胃型】主要表現為胃脹噯氣、胸脅滿悶、心煩易怒及喜嘆息，治療原則以疏肝解鬱及理氣消滯為主，飲用佛手玫瑰花茶能疏肝理氣，和胃止痛。

材料：佛手10克、玫瑰花6克、麥芽12克。

做法：將材料加入熱水焗10分鐘。 【胃陰不足型】主要表現為胃脹納差、胃脘嘈雜、口乾舌燥及大便乾結，治療原則以滋陰和胃為主，可飲用麥冬、玉竹及北沙參煲成的茶飲。

材料：麥冬10克、玉竹10克、北沙參12克。

做法：將材料加入熱水焗15分鐘。 【脾胃虛弱型】主要表現為胃脹納差、神疲乏力、氣短懶言及大便軟爛，治療原則以健脾益氣及滲濕和胃為主，茶飲方面，可飲用黨參、茯苓、白朮、陳皮及炒六神曲。

材料：黨參10克、茯苓12克、白朮10克、陳皮10克、炒六神曲12克。

做法：將材料加入熱水焗15分鐘。

3個保健穴位 想減少胃脹氣的問題，湯藹晴推薦幾個保健穴位，第一個為中脘穴，位於上腹部前正中線，臍上4吋，有和胃、寬中及消食的功效；第二個為天樞穴，位於腹中部，臍中旁開2吋，有疏調大腸，健脾化濕及理氣消滯的功效；最後一個為內關穴，位於前臂掌側，腕橫紋上2吋，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間，有寧心安神，和胃寬中及降逆止嘔的功效。