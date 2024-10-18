中醫角度拆解骨質疏鬆 全因腎氣虛弱？ 註冊中醫師推薦2款湯水補腎健骨

提及骨質疏鬆，不少人都會誤以為只能夠透過補充鈣質或運動等方法，減慢骨質流失速度。事實上，除西醫治療外，也可以透過中藥材和穴位治療，以達到治療效果，註冊中藥師許懿清博士特別與大家從中醫角度探討骨質疏鬆。
Q︰中醫角度如何看待骨質疏鬆？
許醫師︰
在中醫學範疇中，骨質疏鬆歸屬於「骨痺」、「骨痿」、「骨枯」等範疇。腎是與之有關的第一臟，中醫理論云：「腎藏精，主骨生髓」。意指先天腎精充足時，骨髓則生化有源，骨骼方可得到骨髓的充分滋養而堅固有力；若腎精虛少，會導致骨髓的化源不足，未能濡養骨骼，於是便會出現骨骼脆弱乏力等問題。另外，骨質疏鬆也牽涉到肝及脾臟，肝腎虧虛，脾虛，都會導致氣血生化不足，從而影響骨之枯、榮。因為臟腑虛損造成氣血不足，長期的飲食不當、情緒不穩等，也會導致肝、脾不足，也間接為骨質疏鬆種下成因。
Q︰一般而言，中醫如何治療骨質疏鬆？
許醫師︰
中醫治療骨質疏鬆是針對個體體質進行調理與論治，主要都會以補益肝腎，強壯筋骨；健脾益氣，佐以活血為治療原則。以下藥材對骨質疏鬆情況有一定的幫助︰
•杜仲︰補肝腎、強筋骨
•續斷︰補肝腎、強筋骨
•補骨脂︰補腎壯陽、固精縮尿、暖脾止瀉、納氣平喘
•熟何首烏︰補益精血、固腎烏髮
•鹿角膠︰壯腎陽、益精血、強筋骨
•龜板膠︰滋陰潛陽、益腎健骨、固經止血、養血補心
許醫師推薦︰
2款日常食療 改善骨質問題
1.黑豆杜仲田七豬骨湯
材料：黑豆半斤，杜仲、熟田七各1両，豬尾骨2斤，鹽少許，陳皮1小塊，生薑3片，蜜棗5枚，水3000毫升
煮法：全部材料洗淨。豬尾骨切件、汆水。全部材料加水以大火煮滾後改文火煮2小時，加鹽調味即成。
功效：補肝腎，壯筋骨，滋陰潤燥，改善骨質疏鬆。
服法：每周1-2次。
宜忌：孕婦不宜。長期病患者或體質有異者，服前請諮詢中醫師。
2. 寄生萸肉粥
材料：桑寄生1両，山萸肉半両，黑糯米2両，紅棗10杖(去核)，陳皮1小塊，水適量，鹽或糖適量，可隨個人口味而選用。
煮法：全部材料洗淨。用煲魚湯袋將桑寄生及山萸肉袋好。全部材料加水以大火煮滾後，改文火煮成粥，取出藥材包棄掉，加鹽或糖調味即成。
功效：補益肝腎，改善腰膝酸軟、健腎益精，可治骨質疏鬆症。
服法：每周1-2次。
宜忌：孕婦不宜。長期病患者或體質有異者，服前請諮詢中醫師。