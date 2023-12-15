中醫調理 挽救不育不孕

不少人計劃生育之後，都會找中醫師「備孕」。然而若出現不孕不育問題，除了倚靠西醫各種人工受孕方法外，亦可以透過中醫治療不育，而中西藥結合的話，懷孕機率比只接受西藥高74%！
註冊中醫師羅佩雯博士表示，中醫與西醫對不孕症的定義一樣，「夫婦有定期行房，期間沒有任何避孕措施下，一年仍未能受孕，便屬不育(男士)或不孕(女士)。」不孕不育症最常見的成因是年齡增長、飲食不健康(例如進食太少、過度飲食寒涼生冷或進食過多肥膩及過甜食物)、運動過少、心情過於緊張、工作壓力太大等。
常見4種證型
男士不育症最常見的成因是腎虛、氣血虛弱及肝鬱氣滯，女士不孕症證型相同，又或痰濕瘀阻。羅佩雯續指，「從外觀上，腎虛及氣血虛的男女，一般都比較沒有神彩、面色差，脈象比較沉細而弱。屬肝鬱氣滯的男女，則會情緒急躁或抑鬱，脈象比較弦緊。女士屬痰濕瘀阻的，常見較肥胖、伴有荷爾蒙暗瘡、面油及體毛也較多。當然，臨床上應進一步仔細診斷。」
增加懷孕機率
羅佩雯認為，中醫與生殖醫學同時使用有機會增加女士懷孕的可能性，「不少研究證實中藥及針灸能提升輔助生育成功懷孕的機率。研究顯示，接受中西藥結合治療的不孕婦女，懷孕機率較只接受西藥高逾74%；接受3至6個月中藥治療，排卵情況及子宮內膜厚度也得到改善，並有效治療子宮內膜異位。」男士方面，研究指用中藥加維生素E+C治療的效果，比單純維生素治療佳，精子濃度、活動力、存活率以及受孕率都明顯上升。
中藥針灸並用
若希望中西藥結合助孕的夫婦，羅佩雯建議在接受西醫輔助生殖治療之前的3個月，開始以中醫藥調理體質，令身體狀況更適合孕育新生命。「惟留意在注射排卵針期間，不宜使用中醫藥以免影響西醫治療，而針灸則可以繼續進行。」當在植入胚胎期間，就能同時食中藥及做針灸作調理，但此階段的治療需要非常小心，最好由經驗豐富的中醫師處理。
治療要點
‧懷孕前：根據月經周期作調理，例如經期期間可活血理氣，促進順利排出經血。
‧經期後：促使子宮內膜生長發育，滋補腎陰和養血。
‧排卵前：活血和滋陰，以促進順利排卵。
‧排卵後至下次經期前：溫陽化氣，確保子宮內膜持續得到足夠的氣血供應，有利於其增厚。
食療建議
羅佩雯提供益腎健脾，補益氣血的食療，可男女同用，建議每星期進食2至3次。
材料(二人分量)：杞子12克、杜仲12克、黨參12克、合桃12克、淮山12克、瘦肉適量。
做法：材料洗淨、瘦水汆水備用。將所有材料放入鍋中加水，大火煮沸，轉小火煲1.5小時，調味後即可。