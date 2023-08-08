中醫都醫到運動創傷！用佢放鬆肌肉、減發炎反應

運動傷害的範圍非常廣泛，只要是運動所造成的身體損害都跟運動傷害有關，運動傷害不只是運動員的專利，一般人在日常生活中，從事各式各樣活動或運動時，都有可能產生運動傷害。 急性和慢性傷害 立即處理可降低嚴重程度 臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科主治醫師楊鯉源表示，運動傷害可分為急性傷害和慢性傷害。急性傷害像是肌肉拉傷、挫傷(瘀青)、骨折、擦傷、扭傷，若立即接受適當之處理，則可降低傷害的程度。如果過度運動，沒有適當休息所累積的傷害稱為慢性傷害，會產生各種慢性發炎，例如肌腱炎、關節炎等。

中醫運動醫學 靈活運用經絡筋膜理論 楊鯉源說，中醫運動醫學介入時，經由患者整體受傷狀況及身體動態模式來分析，例如常常聽到的頭痛醫腳、腳痛醫頭就是根據人體的經絡筋膜理論來治療。此外，有時有些病症是體質或內科疾病造成的，需要內傷外治，中醫也可以同時處理，使身體達到最佳的平衡狀態。 中醫根據運動傷害的多樣性和多變性，靈活運用適當的診斷和治療，打造「個人化醫療」，使選手擁有最佳的身體狀態上場比賽。