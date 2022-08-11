中醫配合 處理前列腺癌

註冊中醫師陳冠龍指，一般早期的前列腺癌沒明顯症狀，但當腫瘤增大或癌細胞轉移，便可能有尿頻、夜尿多、排尿困難、尿流較弱較慢，甚至排尿前後會滴尿、小便或精液帶血等徵狀。當癌細胞出現骨轉移，盆骨、脊椎會疼痛；若轉移至淋巴，或導致腎衰竭。

前列腺癌發病率是全球男性癌症的第二位，發病年齡大多在60歲以上。癌症的治療以西醫的手術、放射治療、荷爾蒙治療等為主，不過中醫仍可有其角色，於不同的階段作出配合，幫助紓緩徵狀，或者減低治療的副作用，讓患者有較佳的生活品質。

扶助患者

「初部檢查是否患有前列腺癌，可透過肛門指檢，亦可抽血檢查腫瘤標記，即前列腺特異抗原(PSA)，又或直腸超聲波掃描。如要確診的話，則需要做活組織檢查。」萬一確診前列腺癌，患者會因應情況而作出積極監察，又或採取不同的治療方案，希望根治疾病。陳冠龍認為，「中醫在不同的階段中，也可以配合西醫的治療方法，去扶助病人。」

改善徵狀

若前列腺癌屬於早期兼低風險，癌細胞生長緩慢，西醫一般只會積極監察而不會有特別的治療，中醫此時便可介入，根據患者的身體症狀，如尿頻、排尿困難等，作辨證論治並處方一些內服或外用的中藥改善情況，甚至有助降低PSA指數。陳冠龍續指，「如果患者年老體弱，未能耐受手術或放射治療帶來的副作用，亦可以服食中藥。」

減治療副作用

此外，當前列腺癌出現轉移，西醫會使用睾丸切除術或荷爾蒙療法，抑制體內的雄激素，從而控制腫瘤生長。但同時也會帶來併發症，包括疲倦、性慾降低、勃起功能障礙、乳房脹、骨密度下降等，這類病人都可以使用中藥治療減輕症狀。陳冠龍表示，「前列腺癌放射後綜合症也是中醫治療的切入點。患者接受放射治療後，有可能出現放射性腸炎、膀胱炎，又或皮膚損傷等，這時配合中藥也能改善腹瀉、尿頻等症狀。」