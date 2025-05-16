中醫體質分類 助評估癌症風險

本港每年有逾3萬宗癌症新確診個案，隨著醫學進步，大眾對癌症早期預防的關注日益增加。中醫學的「治未病」理念，並透過體質學辨識個體的體質特徵，為癌症風險評估提供了新方向。

註冊中醫師郭莹莹表示，每個人的體質不同，包括身體結構、機能運作和心理特質，「這些身體特徵受先天遺傳和後天因素影響，通常在一段時期相對穩定，會影響人體對疾病的抵抗力或易感性。」根據《中醫體質分類與判定標準》，體質分為平和質和其他8種偏頗體質，而偏頗體質可能增加疾病的風險。

體質與多種癌症有關

香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院客座副教授黃韻婷博士引述，內地一項涵蓋388位年齡介乎40至69歲的癌症高風險人群調查，研究人員分析了5種主要癌症(肺癌、上消化道癌、肝癌、結直腸癌與乳腺癌)與中醫體質的關聯情況，並得出以下結果：