小酌怡情，無傷大雅？無論中西方，在喜慶場合均會飲酒助興，註冊中醫師古鎧綸認為，喝酒並不是絕對壞，或絕對好，適量飲酒可以起到行氣活血、通脾經脈的作用，但過量飲酒就可能影響肝臟甚至其他臟腑。

飲酒有好處？

根據中醫典籍，遠至皇帝內經都曾記載飲酒的好處，適量飲酒可以起到行氣活血及通脾經脈的作用，酒精可入藥驅風濕，在寒冷的天氣下，飲酒亦可作暖身之用。

古人喜歡以藥材入酒，亦是我們所知的中藥泡酒，最常見有人參、枸杞子、蛇膽、一些草藥如五家皮及女貞子等。「人參酒最簡單的，大家在家也可自己做，只要在高度數的高粱酒、米酒、孖蒸或三蒸酒中加入一條新鮮或乾人參，浸泡一段時間即可飲用，人參酒的作用與人參大同小異，有保益、大補元氣的功效，適合一些身體虛弱及平時怕冷的人；蛇膽與人參酒完全不同，傳統上認為蛇膽是用來清熱、瀉火及解毒，故經常捱夜、煙酒過多、多痰且痰黃帶血的人士都適合飲蛇膽酒。而枸杞子酒可補益肝腎，五加皮酒則有驅風濕之用。」