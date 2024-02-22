小酌怡情，無傷大雅？無論中西方，在喜慶場合均會飲酒助興，註冊中醫師古鎧綸認為，喝酒並不是絕對壞，或絕對好，適量飲酒可以起到行氣活血、通脾經脈的作用，但過量飲酒就可能影響肝臟甚至其他臟腑。
飲酒有好處？
根據中醫典籍，遠至皇帝內經都曾記載飲酒的好處，適量飲酒可以起到行氣活血及通脾經脈的作用，酒精可入藥驅風濕，在寒冷的天氣下，飲酒亦可作暖身之用。
古人喜歡以藥材入酒，亦是我們所知的中藥泡酒，最常見有人參、枸杞子、蛇膽、一些草藥如五家皮及女貞子等。「人參酒最簡單的，大家在家也可自己做，只要在高度數的高粱酒、米酒、孖蒸或三蒸酒中加入一條新鮮或乾人參，浸泡一段時間即可飲用，人參酒的作用與人參大同小異，有保益、大補元氣的功效，適合一些身體虛弱及平時怕冷的人；蛇膽與人參酒完全不同，傳統上認為蛇膽是用來清熱、瀉火及解毒，故經常捱夜、煙酒過多、多痰且痰黃帶血的人士都適合飲蛇膽酒。而枸杞子酒可補益肝腎，五加皮酒則有驅風濕之用。」
在社交場合或朋友聚會都少不免飲酒，紅酒、白酒、威士忌及日本清酒都是大家常飲的酒類。古鎧綸指，飲酒的第一個好處固然是讓大家放鬆一點，但如果以中醫角度看，每款酒的性質不同，好處亦不同。紅酒略略偏溫，有溫通血脈的功用；葡萄白酒可微微清熱，適合容易濕熱的人士飲用；威士忌屬於高濃度的烈酒，可以暖身，但要注意其對腸胃及食道等的刺激；日本清酒屬於白酒的一種，比較清淡，只要注意度數也可適當飲用。
影響心肝脾肺腎
惟中醫認為，酗酒對我們的心肝脾肺腎均有影響，「先說心，一般飲用小量的酒對心臟無害，但過量的話，高血壓或有心血管疾病的患者就要非常小心。肝方面，大部分酒中最主要的成分是酒精，如果飲得太多，可能出現酒精性的肝病，如果長期酗酒，初期可能只是普通的肝炎，其後有機會演變成肝硬化，甚至是肝癌，同時肝主情志，酒精亦可能引起情緒方面的鬱結。脾胃方面，過量酒精會影響消化功能，導致胃口變差；肺部則會變得易咳，甚至出現久咳不愈的情況。而腎臟牽涉代謝功能，酗酒都會導致腎功能變差。」另外部分的酒如日本梅酒等，在釀製時會加入大量糖分，如果飲得太多，或伴隨著飲酒時大魚大肉，都可能導致糖尿病。
避免空肚飲酒
古鎧綸建議，飲酒前應盡量避免空肚，同時要避免以辛辣刺激食物佐酒。「現時很多人喜歡吃一些麻辣火鍋、酸菜魚，食很多辣椒、辛辣咖喱及沙嗲等，如果本身已有酒精，再有這麼強烈刺激的食物進入脾胃就不太好。」而長期病患、長期服食中藥或多種西藥的人士一般都不太建議飲酒，因大部分藥物都不能與酒精互相兼容。