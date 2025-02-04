中醫「這樣治」糖尿病 化解併發症危機

糖尿病是香港血液透析(即洗腎)的主因，且糖尿病會引發許多的併發症，如心臟病、腦中風、慢性腎病變、糖尿腳、視網膜病變、神經病變等，甚至重則危及性命，是近年愈來愈關注的健康議題。

糖尿病在中醫屬「消渴」 多因這些因素引起 臺北市立聯合醫院和平婦幼院區中醫科主治醫師蔡佩怡指出，糖尿病在中醫證屬「消渴」之範疇，消即消耗，為消耗水穀、消瘦的意思；渴即口渴，因此糖尿病的典型症狀是「三多一少」(多飲、多食、多尿、體重減少)。中醫認為糖尿病是由於先天稟賦不足(即遺傳因素)，加上飲食不知節制喜食肥甘厚膩、勞累過度、情志失調(與壓力、精神過度緊張有關)等因素造成臟腑陰虛燥熱，主要影響臟腑為肺、脾胃、腎(因體內津液水穀輸布，主要與肺、脾、腎三臟有關)。

這些中藥材有助降血糖 務必先向專業中醫師諮詢 治療以清熱潤燥、養陰生津為主。蔡佩怡說，已有研究證實許多中藥材有降血糖功效，常見如：淮山、黃耆、麥門冬、茯苓、枸杞、何首烏、芡實、葛根等，但因藥性屬性不同，仍須依體質辨證用藥，使用上需尋求專業中醫師，避免適得其反。

日常6注意事項 有助控制、降低疾病風險 對於糖尿病者日常生活飲食作息，蔡佩怡建議： 飲食均衡、定時定量：多選用高纖食物，少食含精緻糖、脂肪高、熱量較高的食物。水果則選擇低GI(升糖指數)的水果，如：蘋果、番石榴、橙、櫻桃、葡萄等。 規律的運動：對於二型糖尿病，運動可提升胰島素敏感度和胰島素利用而降低血糖，降低心血管疾病風險。 過度肥胖者須減重：上述飲食控制和規律運動的另一個功能是減重，體重下降有助於糖尿病病情控制。 不過度勞累，不熬夜，忌過量飲酒。 穴位保健：常見穴位如：合谷、足三里、三陰交、太谿。每個穴位按摩5分鐘，若無不適則可多按摩幾次，也可定時的早晚各按摩一次。 推薦藥膳：四神排骨湯——四神湯由山藥、茯苓、芡實、蓮子四種藥材組成。此四種藥材藥性溫和，皆有平補脾胃的功能，且四種藥材已研究證實均有降低血糖的功效，為常見的平補藥膳，虛寒、燥熱等各種體質都可食用，是一帖適合全家大小食用的藥膳。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】