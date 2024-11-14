中風也能打流感、新冠疫苗？拆解中風患者疫苗接種3疑慮！

已經中風過的患者更應該接種疫苗來預防相關併發症的產生。

2024年「美國醫學會雜誌(JAMA)」發表的統合性分析顯示，相較於未接種流感疫苗者，接種流感疫苗的人罹患心血管疾病的風險降低約34%。英國大型研究也顯示，打新冠疫苗可以降低中風和其他動脈栓塞疾病機率。但如果是已經中風過的患者也可以打疫苗嗎？亞東醫院中風中心唐志威主任來解答。

不過，若已經中風過的患者也可以接種流感、新冠疫苗嗎？唐志威主任表示，中風過的患者可以接種流感、新冠疫苗，但有少數的病人屬於比較特殊的中風，如：腦靜脈栓塞、血液或免疫疾病造成的中風等，這樣的情況下可能就要做相關的諮詢，詢問醫生能不能接種疫苗、適合接種哪一種疫苗等。

許多研究證實，接種新冠、流感疫苗不只能預防流感及新冠病毒感染，還能減少中風和心血管疾病的風險。

一般會建議在中風穩定之後，大約是中風發生的1至2周之後，經醫生評估整體身體狀況已穩定下來，再來接種會是一個比較適合的時機。

中風患者疫苗接種 QA ：中風過需打疫苗？有何好處？

可是都已經中風過了，接種流感、新冠疫苗還能獲得甚麼好處呢？都已經中風過了有需要再接種疫苗嗎？唐志威主任認為，已經中風過的患者確實需要再接種流感、新冠疫苗，它能減少發炎、心血管負擔，可以藉此減少中風復發的風險，也能減少感染後的死亡率、併發症比率。

中風患者疫苗接種 QA ：中風之後多久才能打疫苗？

已經中風過的患者更應該接種疫苗來預防相關併發症的產生，不過中風後多久才能接種疫苗呢？唐志威主任表示，在中風剛發生的時候，病患會有一些急性的變化，所以臨床上其實並不建議在這個時候接種疫苗。

腦中風急性期可能會出現中風症狀惡化、再次中風、心臟血管事件、感染等相關併發症。因此中風患者若要接種流感、新冠疫苗，唐志威主任表示，一般會建議在中風穩定之後，大約是中風發生的1至2周之後，經醫生評估整體身體狀況已穩定下來，再來接種會是一個比較適合的時機。

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