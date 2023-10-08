中風半癱經顱磁刺激 治療後自行拄拐杖行走

52歲的陳大哥患有三高，平日工作繁忙，過年熬夜值班時突然暈倒，送至急症室求醫後診斷為右腦中風，造成他左側肢體無力無法行走，突然的變故令他夜裡多次暗自垂淚，但為了家庭他仍積極復健，希望自己至少能自理簡單的生活需求，因此在醫生建議下，他除了常規復健外，同時搭配重複經顱磁刺激治療，完成兩個療程後，從原先只能坐輪椅移動，到現在已經可以柱枴杖自行走路，陳大哥也對生活更有信心。

小心中風後遺症 把握黃金復健期

腦中風是一種急性中樞神經系統的損傷，也是導致失能和死亡的重要原因之一。恩主公醫院復健科薛千川醫生表示，腦中風病人可能要面對肢體運動功能障礙、認知功能障礙、失語症、吞嚥障礙等的後遺症，除了缺乏自理的能力，部分家庭甚至可能因此陷入經濟困難，生活質素大受影響。

腦中風後的復健重點是重新學習失去的生活技能，並盡可能重新恢復日常生活。薛千川醫生指出，肢體運動功能障礙是最常見的後遺症，應把握4至6個月內的黃金復健期，讓病人可以擁有基本的自我照顧能力，盡量恢復到接近原本的生活。治療除了藥物及常規復健外，搭配重複經顱磁刺激治療，可以讓效果更顯著，為病人漫長的復健之路增添助力。