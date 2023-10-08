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健康
2023-10-08 13:30:25

中風半癱經顱磁刺激 治療後自行拄拐杖行走

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復健

腦中風後的復健重點是重新學習失去的生活技能，並盡可能重新恢復日常生活。

52歲的陳大哥患有三高，平日工作繁忙，過年熬夜值班時突然暈倒，送至急症室求醫後診斷為右腦中風，造成他左側肢體無力無法行走，突然的變故令他夜裡多次暗自垂淚，但為了家庭他仍積極復健，希望自己至少能自理簡單的生活需求，因此在醫生建議下，他除了常規復健外，同時搭配重複經顱磁刺激治療，完成兩個療程後，從原先只能坐輪椅移動，到現在已經可以柱枴杖自行走路，陳大哥也對生活更有信心。

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小心中風後遺症 把握黃金復健期

腦中風是一種急性中樞神經系統的損傷，也是導致失能和死亡的重要原因之一。恩主公醫院復健科薛千川醫生表示，腦中風病人可能要面對肢體運動功能障礙、認知功能障礙、失語症、吞嚥障礙等的後遺症，除了缺乏自理的能力，部分家庭甚至可能因此陷入經濟困難，生活質素大受影響。

腦中風後的復健重點是重新學習失去的生活技能，並盡可能重新恢復日常生活。薛千川醫生指出，肢體運動功能障礙是最常見的後遺症，應把握46個月內的黃金復健期，讓病人可以擁有基本的自我照顧能力，盡量恢復到接近原本的生活。治療除了藥物及常規復健外，搭配重複經顱磁刺激治療，可以讓效果更顯著，為病人漫長的復健之路增添助力。

重複經顱磁刺激治療

重複經顱磁刺激治療透過電磁感應的原理，通過線圈發送高強度電流，刺激並活化周邊神經。

刺激腦重建平衡 促進肢體恢復

重複經顱磁刺激治療原本是用於抑鬱症治療，其原理是透過電磁感應的原理，通過線圈發送高強度電流，刺激並活化周邊神經。薛千川醫生說明，這項治療有改善大腦新陳代謝和神經突觸活動的特性，因此臨床上也被應用在腦中風後的復建治療。腦中風後的病人大腦處於不平衡的狀態，透過重複經顱磁刺激以高頻刺激右腦的大腦皮質區，再以低頻抑制左腦的腦神經功能，重新建立大腦平衡，可以促進左側肢體的恢復。

除了中風後的肢體障礙，重複經顱磁刺激治療在認知功能、失語症以及吞嚥障礙也有治療案例，但如果有裝設心臟起搏器、助聽器、懷孕婦女以及癲癇者等，則不建議使用此治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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