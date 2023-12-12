中風原因｜冬季季候風引致氣溫急降 血管易劇烈收縮易發病 做好4件事避免（am730製圖）

近日冬季季候風來臨，氣溫料會驟降，健康署吳昭軍署長提醒，慢性病患者及長者，除規律服藥、定期量測血壓、均衡飲食及適度運動外，「保暖」是最基本的自我保護行為，從頭到腳的保暖，更是馬虎不得，外出時，要穿戴帽子、頸巾、手套、保暖衣物、襪子及鞋子等保暖物品，避免氣溫的差異可能促發心血管或中風的風險。

冷空氣到來 4 個保暖建議 1. 暖心護身：起床時，請先在床上動一動，促進身體的血液循環，再慢慢坐起來，馬上添加外套保暖。下床時，雙手扶好並確認雙腳踩穩地板，再進行每日的日常作息；不能因為天氣冷而將室內門窗緊閉，建議適度開窗，保持空氣的流通。外出時，一定要做好完整的保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端，更是不能輕忽，以洋蔥式的穿衣原則，既能保暖又穿脫方便；晨間運動時，要充分的熱身，溫和且循序漸進的方式，活絡身體，達到運動的目的；此外，不論在室內或室外，建議喝溫開水來補充身體所需的水分。

2. 浸浴注意：天冷想浸浴，應注意幾個重點：飯後2小時浸浴較適合、水溫不超過40度、浸浴時間不超過15分鐘等；如經醫生囑咐為高危險群(慢性病患者、心血管患者等)，不宜浸浴。

3. 規律服藥：環境溫度的改變，還是要遵照醫生囑規律服藥，妥善控制病情，若是三高患者或心血管患者，都要量測血壓、血糖等，不要自己增減藥物或停藥，造成嚴重的後果；再者，如醫生有開給緊急備用藥品，更應隨身攜帶。