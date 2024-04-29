中風四大成因 3個月內要開始治療

本港每年平均約有三千多人死於中風，為第四位的致命殺手。在中醫角度，中風的成因很複雜，與正氣虛弱、氣虛受邪、飲食不節及情志有關，註冊中醫師鄭芸菁指，中風後3個月內是黃金康復期，患者應把握時間接受治療，以恢復身體各種功能。

中風成因

鄭芸菁指，一為正氣虛弱，即指年紀大、年老體虛，或過去太操勞，導致肝腎陰虛、氣血虧虛，令肝風內動、氣血上逆，蒙蔽了元神(腦部)，就有機會中風；二為氣虛受邪，當身體虛弱，易被外圍邪氣影響，氣血不足，令風邪乘機進入經絡，阻礙氣血運行，導致經絡閉塞；三為飲食不節，如平日愛飲酒及食肥膩食物，會減退脾胃運化功能，令濕氣積聚成痰，蒙蔽清竅，引起中風；最後是情志所傷，心情、情緒波動及壓力過大會令肝氣鬱滯，令肝陽引動心火，氣血上逆，蒙蔽心神。中醫認為，中風就是與「虛、火、風、痰、氣、瘀」有關。

中風不是單一因素，是多個方面綜合而得病。中風包括中經絡及中臟腑兩個證型，中經絡相對上較輕微，典型的症狀包括神志清醒但言語不清，說話不清楚，口眼歪斜及半身不遂。中臟腑比較嚴重，狀態會突然轉差，不省人事，神志也受影響。中臟腑可再細分為閉症和脫症，閉症牙關緊閉、雙手握緊、大小便不通、肢體繃緊等，表現較強直；脫症與閉症相反，眼睛及嘴巴會不自主張開、四肢軟弱無力，但神志仍不清，也可能出現失禁的情況。

鄭芸菁最後推介兩款預防中風湯水，相對平和，適合大部分人食用。

天麻白芷魚頭湯

材料：天麻15克、白芷5克、薑1片、大魚頭1個、豆腐1件

做法：魚頭切半並煎至微黃，放入魚湯袋備用；將天麻及白芷洗淨，連豆腐、薑片、魚頭及5碗水倒入煲煮滾，之後改用細火煲1.5小時，最後以鹽調味。

功效：天麻祛風通絡；白芷散風除濕，通竅止痛

木耳祛瘀湯

材料：黑木耳30克、當歸尾15克、紫丹參15克、紅棗15克、新鮮山藥50克

做法：將黑木耳洗淨，加清水煮沸，加入當歸尾、紫丹參、紅棗、山藥，大火煮滾轉細小火後燉30分鐘。

功效：理氣活血、通絡止痛