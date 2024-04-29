中風四大成因 3個月內要開始治療

本港每年平均約有三千多人死於中風，為第四位的致命殺手。在中醫角度，中風的成因很複雜，與正氣虛弱、氣虛受邪、飲食不節及情志有關，註冊中醫師鄭芸菁指，中風後3個月內是黃金康復期，患者應把握時間接受治療，以恢復身體各種功能。
中風成因
鄭芸菁指，一為正氣虛弱，即指年紀大、年老體虛，或過去太操勞，導致肝腎陰虛、氣血虧虛，令肝風內動、氣血上逆，蒙蔽了元神(腦部)，就有機會中風；二為氣虛受邪，當身體虛弱，易被外圍邪氣影響，氣血不足，令風邪乘機進入經絡，阻礙氣血運行，導致經絡閉塞；三為飲食不節，如平日愛飲酒及食肥膩食物，會減退脾胃運化功能，令濕氣積聚成痰，蒙蔽清竅，引起中風；最後是情志所傷，心情、情緒波動及壓力過大會令肝氣鬱滯，令肝陽引動心火，氣血上逆，蒙蔽心神。中醫認為，中風就是與「虛、火、風、痰、氣、瘀」有關。
中風不是單一因素，是多個方面綜合而得病。中風包括中經絡及中臟腑兩個證型，中經絡相對上較輕微，典型的症狀包括神志清醒但言語不清，說話不清楚，口眼歪斜及半身不遂。中臟腑比較嚴重，狀態會突然轉差，不省人事，神志也受影響。中臟腑可再細分為閉症和脫症，閉症牙關緊閉、雙手握緊、大小便不通、肢體繃緊等，表現較強直；脫症與閉症相反，眼睛及嘴巴會不自主張開、四肢軟弱無力，但神志仍不清，也可能出現失禁的情況。
鄭芸菁最後推介兩款預防中風湯水，相對平和，適合大部分人食用。
天麻白芷魚頭湯
材料：天麻15克、白芷5克、薑1片、大魚頭1個、豆腐1件
做法：魚頭切半並煎至微黃，放入魚湯袋備用；將天麻及白芷洗淨，連豆腐、薑片、魚頭及5碗水倒入煲煮滾，之後改用細火煲1.5小時，最後以鹽調味。
功效：天麻祛風通絡；白芷散風除濕，通竅止痛
木耳祛瘀湯
材料：黑木耳30克、當歸尾15克、紫丹參15克、紅棗15克、新鮮山藥50克
做法：將黑木耳洗淨，加清水煮沸，加入當歸尾、紫丹參、紅棗、山藥，大火煮滾轉細小火後燉30分鐘。
功效：理氣活血、通絡止痛
三高人士注意
血糖、膽固醇及血壓指數不穩定都會增加中風風險，鄭芸菁提醒，三高人士在日常及飲食上也要注意。飲食上要避免進食肥甘厚膩或煎炸食物，亦要避免煙酒等；平時也要有充足休息，做適量運動，不可過於勞累也不可太安逸，保持心情舒暢。另外坊間不少人食安宮牛黃丸預防中風，鄭芸菁指其成分偏寒涼，如病人屬熱性中風適合服用，但如屬寒性中風則不應服用。
如果出現中風先兆，例如經常頭痛、頭暈、突然手腳麻痺及說話不清楚等，都要立即求醫。
康復黃金期
中風後3個月內是康復的黃金期，物理治療及針灸也應在盡量在這段時間開始，以恢復肢體活動及語言能力。除身體機能外，中醫也十分重視患者的心情，家屬鼓勵患者配合治療也會加快康復進度。治療方面，中醫的介入方式包括針灸、中藥及情緒開導，「很多中風患者的臉部會出現歪斜、眼睛不能合上等表現，可透過針刺頭部、面部、腹部及手腳的穴位改善症狀。」