中風四肢萎縮無力、企唔到！復健機械人助向前走

下肢機械人可以幫人穩定重心，以外力慢慢地訓練抬腳往前走的力氣，最重要的是，可以控制在最正確的姿勢，如果要靠傳統復健，光是行走的前置作業就非常多，要經過坐姿、站立、平衡等訓練才可能進到行走階段，會比較難以辦到。

52歲林女士出血性中風後四肢萎縮無力，一直站不起來，在下肢機械人的支撐下，她終於站了起來，並跟著邁開步伐，4周後她已能拄著四腳拐緩步走，她用微弱地聲音說：「我辦到了！」衛福部彰化醫院復健科主任廖宜新表示，機械人帶動下肢步態訓練及動態控制，更重要的是找到站起來、走出去的信心。

腦動脈瘤破裂出血 參與機械人訓練復健

林女士的丈夫說，他永遠記得4月26日那天，妻子在工作時昏倒送醫，在醫學中心被診斷為右腦動脈瘤破裂出血，開刀後在加護病房住了50天，轉到一般病房後四肢日漸萎縮，他們決定轉到彰化醫院復健病房並決定參與最新的機械人訓練復健。林女士坐著輪椅被推到復健室，物理治療師將下肢機械人穿戴到她的下肢，後背還有操作儀表可調整抬腳等姿勢及力道，在機械人及治療師的幫助下，她站了起來，並一步步向前走，旁人鼓勵她，她也會向人道謝，短短的路實現了她卑微的希望。

物理治療師王繻儀說，下肢機械人可以幫人穩定重心，以外力慢慢地訓練抬腳往前走的力氣，最重要的是，可以控制在最正確的姿勢，如果要靠傳統復健，光是行走的前置作業就非常多，要經過坐姿、站立、平衡等訓練才可能進到行走階段，會比較難以辦到。