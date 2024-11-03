中風後復健 除訓練肢體動作 醫生指「這件事」更重要

一名72歲陳先生在中風之後，導致身體右側偏癱不能動，喪失了行動能力跟肢體無自主性動作，日常生活都需要仰賴太太的幫助，不僅對自己或是伴侶都造成很大的壓力與負擔。所幸在他接受職業治療師的評估及訓練後，陳先生的身體機能目前雖然無法恢復到中風前的狀態，但回家後已經可以獨立執行日常生活活動，除了減輕照顧者負擔，也提升了陳先生的尊嚴及社會參與的動機。

失能練習功能性活動訓練 以達自立生活能力 我們總是認為中風後的復健，就是努力的練習走路、練習舉手、練習說話等，讓身體能夠恢復到從前。衛生福利部南投醫院何政峰職業治療師說明，失能個案除了肢體的復健外，須逐步練習功能性活動訓練以達到能生活自立，藉由一個支持性的環境讓失能者能自在地去做想做的活動，在此環境下讓失能者能夠再度執行他認為有價值的活動，達到最佳功能的狀態。

個人化職業治療 回歸有品質及尊嚴的生活 何政峰職業治療師表示，像陳先生的情況，他希望自己能夠在家獨自穿衣、吃飯、上廁所，因此治療師協助陳先生設定個人化的職業治療目標，藉由一系列的日常生活活動的功能訓練，如：單手穿脫衣褲及鞋襪、訓練非慣用手進食、搭配輔具獨立大小便及沐浴、訓練可自推輪椅或扶持助行器以建立移行能力等。讓陳先生與現在的身體共存，練習回歸有品質及尊嚴的生活。

練習執行居家活動建立信心 提升日常生活獨立性 衛生福利部南投醫院復健科周建文主任表示，在臨終前平均有7至8年會因失能仰賴他人照顧，活得長，卻未必健康終老，是超高齡社會的未來。透過創造一個安全的環境，使失能者能夠每日、密集性的練習執行有價值、有意義的活動，藉由重複的成功經驗建立信心，得以增加日常生活的獨立性，提升參與自我照顧和執行居家活動的動機。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】