中風後患抑鬱 易再度中風

香港中風學會主席、腦神經科專科醫生李梓強表示，缺血性中風(血管栓塞)及出血性中風(爆血管)均有可能引致不同程度的併發症，如肺炎、吞嚥哽塞、壓瘡、消化道出血、言語困難等，「除生理影響外，研究指出約三分一中風康復者患有PSD，他們的心理健康同樣需要關注。」

中風突如其來，為患者帶來多種後遺症，不少人或會想到行動不便、不能自理等，但原來還有可能帶來中風後抑鬱症(PSD)。而且中風康復者抑鬱愈嚴重，再中風及出現主要不良心血管事件(MACE)的風險也愈高，不容忽視。

生活轉變大

至於中風患者感抑鬱的原因，李梓強認為不難理解，「中風常常來得很突然，並影響患者四肢的活動能力，於是生活上需要作出一定程度的轉變，例如可能需要別人協助日常起居，甚至影響工作導致長期經濟壓力。另一方面，中風之後也可能令大腦內與情緒有關的神經傳遞物質受損，增加患上抑鬱症的風險。」

留意抑鬱徵狀

PSD除了影響情緒外，嚴重的話亦可能反過來增加再度中風的風險、死亡率上升、較易出現心絞痛、心肌梗塞、心律不正等心血管相關事件，亦減低患者的認知功能和生活質素。李梓強提醒，患者及照顧者應留意若出現抑鬱相關徵狀，就要及早求醫。」徵狀包括持續感到不開心、焦慮或空虛、失眠、食慾出現變化、對事物失去興趣、疲勞，甚至出現自殺傾向等。

抑鬱愈嚴重風險愈高

香港大學秀圃老年研究中心「風起航：中風家庭支援行動」計劃，早前招募了188名中風康復者，研究PSD與MACE及再度中風的關係，香港大學醫學院應屆醫科畢業生連潁軒先生引述研究結果，「139人完成抑鬱症PHQ-9問卷評估，當中66%人有抑鬱徵狀，30%達中至嚴重程度；而跟進4年之後，近一成人再度中風、兩成人出現MACE，兩者都與抑鬱症、高血壓及吸煙有密切關係。」

當研究團隊再進一步分析有關結果，發現抑鬱的程度愈高，再度中風或者出現MACE的風險也愈高，因此團隊認為，有必要提升對中風後抑鬱症的關注。