中風後護理注意 助病人接受改變

由於中風患者的腦細胞由局部缺氧受損或死亡，會影響身體出現包括語言混亂、行動不便、理解力，甚至情緒變化等不同程度問題，因而影響病人的自我照顧能力下降，容易構成一定風險。故患者就算康復出院後，仍需長時間接受康復訓練，在患者家人/朋友及治療團隊協力，助患者提升肢體活動能力、自我顧能力及生活質素。

由於中風病人的活動能力或多或少會受影響，在專業評估後，會透過不同器具或幫助，讓病人可以恢復一定自理能力，如可以在日常自行負責個人清潔，包括梳洗及衣服更換等，無需他人協助。當中有個別病人可能有大小便失禁情況，更需要找出主要原因，再配合針對性的處理方法。而要靠導尿管排尿的病人，除需要固定和定期更換導尿管外，亦要每天清潔尿道口，如患者尿道口出現感染，便要及早接受治療。