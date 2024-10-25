中風後護理注意 助病人接受改變

由於中風患者的腦細胞由局部缺氧受損或死亡，會影響身體出現包括語言混亂、行動不便、理解力，甚至情緒變化等不同程度問題，因而影響病人的自我照顧能力下降，容易構成一定風險。故患者就算康復出院後，仍需長時間接受康復訓練，在患者家人/朋友及治療團隊協力，助患者提升肢體活動能力、自我顧能力及生活質素。
由於中風病人的活動能力或多或少會受影響，在專業評估後，會透過不同器具或幫助，讓病人可以恢復一定自理能力，如可以在日常自行負責個人清潔，包括梳洗及衣服更換等，無需他人協助。當中有個別病人可能有大小便失禁情況，更需要找出主要原因，再配合針對性的處理方法。而要靠導尿管排尿的病人，除需要固定和定期更換導尿管外，亦要每天清潔尿道口，如患者尿道口出現感染，便要及早接受治療。
病人亦需要接受適當的肢體運動訓練，以保持關節的活動能力，以減低肌肉萎縮和痙孿的機會，並有助病人保持平衡力，可預防跌倒。此外，個別患者由於控制口腔吞嚥肌肉的功能受損而出現吞嚥困難，家人必須按醫護人員的建議預備合適和營養均衡的食物，並要小心注意，避免患者進食時出現哽塞或嗆咳等情況。建議可為病人安排少食多餐，提供足夠營養及熱量的食物，亦要讓病人多進食蔬果及含纖維的食物和多飲開水，以免病人便秘。
中風病人亦有可能出現情緒變化或有抑鬱的情況，記憶力和理解力亦會有所下降，家人應透過關懷體諒、幫助和鼓勵，幫助病人接受改變及保持心理健康，以免病人因此患抑鬱症。如病人有抑鬱傾向，應盡早向醫護人員或心理輔導員求助。家人與患者溝通時需要有耐性，有需要時可透過輔助工具如圖片、實物或文字卡等，讓患者更易理解和表達。