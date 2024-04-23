中風教師不放棄！　一個月後成功拆鼻胃管

在各階段給予不同質地的食物訓練吞嚥，加上居家口腔肌肉運動練習，各種訓練相互搭配運用。

53歲從事教職的黃先生3年前中風，住進臺中榮總嘉義分院急性後期照護(PAC)病房，經醫生評估因腦中風影響吞嚥控制區，喉部肌肉無法上抬，口水吞不進去，常從嘴角流出來，食物也無法順利進入食道，容易掉進氣管造成嗆咳，因此醫療團隊為黃先生插鼻胃管，避免長期嗆咳造成吸入性肺炎，提高死亡風險。

吞嚥復健訓練 三種方式相互搭配運用

臺中榮總嘉義分院復健科語言治療師侯佳宜表示，吞嚥復健常見「深層咽肌神經刺激法(DPNS)」，使用沾有冰凍檸檬汁的棉棒，刺激前咽門弓與舌頭特定的部位，增加吞嚥反射敏銳度、活化舌頭感知及側移力；以及「舌頭把持運動(Masako maneuver)」，引導病患伸展、轉動、按壓及抬高舌頭，訓練舌根底部的收縮力量；還有指導患者將口腔與咽喉肌肉用力向後吞嚥活動，增加舌根向後移動能力的「用力吞嚥運動(effortful swallow)」，並在各階段給予不同質地的食物訓練吞嚥，加上居家口腔肌肉運動練習，各種訓練相互搭配運用。

患者黃先生從不缺席每日一次的療程，配合度很高，幾週下來從吞嚥液狀食物開始，慢慢進步到可吞嚥糊狀食物，僅花了一個月就成功移除長長的鼻胃管，回歸一般人由口進食的生活並重返職場。