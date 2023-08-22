熱門搜尋:
電腦節 好去處 消暑方法 銀色債券 網上熱話 中秋月餅 凱柏峰II 林襄 港元定存 C觀點 Ray Online 恒大 ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 BNO 英超 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
健康
2023-08-22 11:30:02

中風治療｜中風病人救星 深腦刺激成功令半癱病人重新活動

分享：
中風病人救星 深腦刺激成功令半癱病人重新活動

中風病人救星 深腦刺激成功令半癱病人重新活動

本港每年都有以萬計的人中風，不少更因此而有殘障，妨礙日常生活。美國一名中風多年的病人Stan Nicholas，透過植入深腦刺激儀器，恢復因中風而受影響的左邊手腳活動，令他可以重拾自理的能力。若有關技術獲確認有效並廣泛應用，相信可成為中風病人的新希望。

 

神經細胞數量明顯增加

該深腦刺激技術應用在Nicholas身上之前，研究人員先以老鼠進行測試，發現接受深腦刺激的老鼠，神經細胞數量明顯增加，而且神經細胞可塑性或再生能力相關的蛋白質會增加。

植入深腦刺激儀器

植入深腦刺激儀器，或有助中風病人重拾活動能力。

可獨自生活

在2017年中風的Nicholas，即使接受了物理治療，但仍無法控制左邊手腳正常郁動。後來他自願參加實驗，成為全球首名在大腦及胸部植入儀器的病人。幾個月後，他已經可以再次使用左手和手臂做家務，如洗碗、煮飯和打掃，而且走路也變得輕鬆。他認為，即使獨自一人也可以正常生活，比起單做物理治療的療效多四至五成。有關個案已刊載於《Nature Medicine》。

 

中風復健｜5招改善中風後吞嚥困難

孟德森吞嚥手法 Shaker運動 CTAR 運動 Masako運動 溫度刺激
中風物理治療

Nicholas認為，植入深腦刺激儀器，比起單做物理治療的療效多四至五成。

生活功能與常人無異

為Nicholas進行手術的醫生指出，以分數作評估康復的指標，中風病人一般是6至8分，而Nicholas就達到15分，執行生活功能的能力幾乎與常人無異。不過，臨床測試需要移除植入的儀器，Nicholas未有因此而氣餒，並因為曾經歷治療的好處而對未來抱有更大的希望。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受