中風治療｜中風病人救星 深腦刺激成功令半癱病人重新活動

本港每年都有以萬計的人中風，不少更因此而有殘障，妨礙日常生活。美國一名中風多年的病人Stan Nicholas，透過植入深腦刺激儀器，恢復因中風而受影響的左邊手腳活動，令他可以重拾自理的能力。若有關技術獲確認有效並廣泛應用，相信可成為中風病人的新希望。

神經細胞數量明顯增加

該深腦刺激技術應用在Nicholas身上之前，研究人員先以老鼠進行測試，發現接受深腦刺激的老鼠，神經細胞數量明顯增加，而且神經細胞可塑性或再生能力相關的蛋白質會增加。