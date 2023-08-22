中風治療｜中風病人救星 深腦刺激成功令半癱病人重新活動

本港每年都有以萬計的人中風，不少更因此而有殘障，妨礙日常生活。美國一名中風多年的病人Stan Nicholas，透過植入深腦刺激儀器，恢復因中風而受影響的左邊手腳活動，令他可以重拾自理的能力。若有關技術獲確認有效並廣泛應用，相信可成為中風病人的新希望。
神經細胞數量明顯增加
該深腦刺激技術應用在Nicholas身上之前，研究人員先以老鼠進行測試，發現接受深腦刺激的老鼠，神經細胞數量明顯增加，而且神經細胞可塑性或再生能力相關的蛋白質會增加。
可獨自生活
在2017年中風的Nicholas，即使接受了物理治療，但仍無法控制左邊手腳正常郁動。後來他自願參加實驗，成為全球首名在大腦及胸部植入儀器的病人。幾個月後，他已經可以再次使用左手和手臂做家務，如洗碗、煮飯和打掃，而且走路也變得輕鬆。他認為，即使獨自一人也可以正常生活，比起單做物理治療的療效多四至五成。有關個案已刊載於《Nature Medicine》。
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生活功能與常人無異
為Nicholas進行手術的醫生指出，以分數作評估康復的指標，中風病人一般是6至8分，而Nicholas就達到15分，執行生活功能的能力幾乎與常人無異。不過，臨床測試需要移除植入的儀器，Nicholas未有因此而氣餒，並因為曾經歷治療的好處而對未來抱有更大的希望。