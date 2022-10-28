中風警號響起！ 留意BEFAST徵兆 把握黃金3小時求診

根據世界中風組織(World Stroke Organization)指出，全球每6個成年人就會有1個人中風。根據衛生署資料，單在2020年，香港就有3,165個登記死亡個案是死於中風，當中有51.7%為男性，是目前本港第四號「致命殺手」。中風指部分腦細胞因腦部動脈閉塞或爆裂，令細胞得不到營養和氧氣而受損。中風是相當嚴重的內科急症，一旦患上就「手尾長」，復原進度取決於腦部受損的嚴重程度，及早發現就成了救命關鍵。到底中風前會響起甚麼警號？
中風前6大徵兆
謹記BEFAST口訣
想知道家人或自己有沒有中風的風險？可以參考以下常見徵兆作為評估依據，如果發現有這些前兆，務必要及時就醫，以防造成無可挽回的後遺症。
- Balance平衡感：不少患者在病發前會突然失去平衡、走路不穩、容易跌倒。
- Eye視力：突然出現視力障礙，例如突發性視野範圍縮小、影像重疊、視力模糊、眼球不能自由轉動或偏向某一邊等。
- Face臉部表情：檢視左右兩邊臉是否對稱，最好的做法是讓對方微笑，觀察其中一邊臉有沒有下垂的跡象。
- Arm手臂力量：請對方舉起雙手，觀察其中一隻手會不會無力下垂。
- Speak表達能力：讓對方重複一組簡單的短語，檢視有沒有口齒不清、無法理解或表達等情況。
- Time爭取時間：如發現身體出現異常，應盡快記錄症狀發生的時間，並在發病後的黃金3小時內求診，減低腦部損傷的機率。