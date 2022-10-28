中風警號響起！ 留意BEFAST徵兆 把握黃金3小時求診

根據世界中風組織(World Stroke Organization)指出，全球每6個成年人就會有1個人中風。根據衛生署資料，單在2020年，香港就有3,165個登記死亡個案是死於中風，當中有51.7%為男性，是目前本港第四號「致命殺手」。中風指部分腦細胞因腦部動脈閉塞或爆裂，令細胞得不到營養和氧氣而受損。中風是相當嚴重的內科急症，一旦患上就「手尾長」，復原進度取決於腦部受損的嚴重程度，及早發現就成了救命關鍵。到底中風前會響起甚麼警號？

