中風｜中風治療 用咗rTMS唔使做復康？

中風是導致失能和死亡的重要原因，許多人中風後幾個月，仍留下許多後遺症，大幅提高照顧難度，並嚴重影響生活品質。而中風復健訓練是辛苦漫長的過程，現行的物理治療、職能治療、語言治療對於運動、語言、和吞嚥的恢復非常重要，然而如何讓病人恢復的狀況更有效率，許多研究正如火如荼進行中，其中「重複式經顱磁刺激」(rTMS)正是其中之一。 rTMS 應用廣泛 非侵入性刺激大腦 國泰綜合醫院復健科主任塗雅雯說明，rTMS是一種無痛的非侵入性大腦刺激工具，應用非常廣泛，除了最早核准於抑鬱症，另也有研究針對纖維肌痛症、神經根病變疼痛和柏金遜症的運動功能。 rTMS不僅直接調控刺激處的大腦皮質活性，也影響大腦其他非直接刺激的位置。rTMS的刺激頻率會影響調控效果，高頻率會促進，低頻率則是抑制，另有theta burst模式，分間歇性與持續性，分別是促進與抑制的效果。

rTMS 治療中風後遺症 肢體動作有進步 根據國外的研究結果，rTMS刺激後，部分中風患者的急性期和慢性期病患的手指和上肢精細動作進步，急慢性期病人的行走速度增加，吞嚥部分的dysphagia rating scale量表分數增加甚至持續到4周，失語症的亞急性與慢性期有正面效果，半側忽略的情形也在rTMS刺激後有不同的立即與長期效果，中風後的中樞性疼痛在rTMS刺激後緩解。 國泰綜合醫院復健科主治醫師郭家瑜提及，但各文獻也都不約而同提到，如何針對每位病人的病況，中風後是急性期、亞急性期、或慢性期，挑選最適合的rTMS刺激模式與參數，以期達到最佳效果，目前並沒有統一定論，仍需更多研究探索。