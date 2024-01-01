中風｜心律不正恐在身體多處埋健康炸彈　醫生：沒症狀但其實極危險

「那是一位50多歲的患者，在上班時突然心肌梗塞，而被送到急診室。」亞東醫院心臟血管內科病房主任林恆旭醫師指出，「經過緊急處置，撿回一條命，也順利出院，回到職場。」
患者原本都定期回診拿慢箋，不過有次回診時，患者竟然是被用輪椅推進診間，已半身不遂也無法言語，顯然是腦中風。林恆旭醫師說，患者有心房顫動，中風的風險相當高，所以平時都有開立抗心律不正與抗凝血藥物，以避免血栓形成。但是家屬抱怨說，患者自認沒有症狀，所以不願意按時服藥，偶而才吃一次藥，結果中風真的就發生了。
不願意按時服藥結果中風
「看診時我們都會一再提醒病人，雖然心房顫動沒有明顯症狀，吃藥好像也沒什麼感覺，不過這是非常重要的預防。」林恆旭醫師說：「如果等到中風、癱瘓臥床，吃藥是來不及的。防患於未然，避免中風最好的方法就是好好吃藥預防！」
我們的心跳是由規律的電氣訊號所驅動，促使心肌有效收縮。林恆旭醫師指出，當心房顫動發作時，心房受到異常電訊號的影響，導致心房肌肉無法正常收縮，而心室收縮的速度也會變得忽快忽慢。
心房顫動發作時，患者可能感到心悸、胸悶、頭暈、無力、呼吸急促、心跳不規則等症狀。林恆旭醫師說，值得注意的是，很多患者可能沒有明顯症狀，而不曉得自己有心房顫動。
尤其是持續性心房顫動的患者，通常沒有明顯症狀。林恆旭醫師說，因為持續處於心房顫動的狀態下，患者就習慣了。根據經驗，可能有超過一半以上的持續性心房顫動病人不會有任何不舒服的症狀。
心房顫動導致血流不順及血栓
「很多老人家常常是因為其他問題就診，被醫師發現心跳不規則，才轉介到心臟科治療。」林恆旭醫師說：「因為沒有症狀，患者便容易輕忽，但是心房顫動其實相當危險！」
一方面心房顫動會使心臟功能變差，容易造成心臟衰竭。林恆旭醫師說，另一方面心房顫動會導致血流不順，而在心臟裏形成血栓，當血栓脫落、流進血液循環時，便會導致各種嚴重共病症（併發症）。血栓流到腦部，造成腦中風；流到心臟，造成心肌梗塞；流到腸系膜，造成腸中風；流到周邊動脈，造成肢體中風。這些共病症往往會造成失能，甚至死亡。
心房顫動容易出現在老年人，年紀越大、發生率越高。林恆旭醫師說，其他危險因子包括糖尿病、高血壓、心肌梗塞、抽菸、喝酒、肥胖、甲狀腺機能亢進等。
心房顫動治療保養重點提醒
心房顫動對健康有相當大的威脅，一定要積極治療。林恆旭醫師說，除了可以讓心房顫動的症狀改善，也可以穩定心臟功能、減少未來中風的機會。
心房顫動的治療原則是預防中風、矯正心律、處理共病。林恆旭醫師說，臨床上會以CHA2DS2-VASc Score評估風險，若風險較高就建議使用抗凝血劑避免血栓形成，降低中風的機會。
服用抗凝血劑是為了長期預防，服藥之後可能沒有特別的感覺，但是千萬不可任意停藥，以免中風猝然發作。
盡早矯正心律可以穩定心臟功能
矯正心律的方法包括藥物和手術，目的是幫助心臟跳動恢復正常心律。林恆旭醫師說，盡早矯正心律可以穩定心臟功能，降低心臟衰竭的機會，並預防血栓形成。目前有副作用較低的抗心律不整藥物，幫助提升治療順從度。若在使用藥物後有任何疑問，都可以和醫師討論，逐步調整，找到適合的藥物與劑量。
處理共病是心房顫動治療中相當重要的一環，血壓、血糖、血脂都要控制達標。林恆旭醫師說，建議採取健康飲食習慣與健康生活型態、養成規律運動的習慣、維持理想體重。抽菸、喝酒、熬夜都可能刺激心房顫動發作，請盡量避免。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：心房顫動很危險！即使沒症狀，也可能中風，治療保養重點提醒，心臟科醫師圖文解說】