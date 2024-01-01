中風｜心律不正恐在身體多處埋健康炸彈　醫生：沒症狀但其實極危險

「那是一位50多歲的患者，在上班時突然心肌梗塞，而被送到急診室。」亞東醫院心臟血管內科病房主任林恆旭醫師指出，「經過緊急處置，撿回一條命，也順利出院，回到職場。」

患者原本都定期回診拿慢箋，不過有次回診時，患者竟然是被用輪椅推進診間，已半身不遂也無法言語，顯然是腦中風。林恆旭醫師說，患者有心房顫動，中風的風險相當高，所以平時都有開立抗心律不正與抗凝血藥物，以避免血栓形成。但是家屬抱怨說，患者自認沒有症狀，所以不願意按時服藥，偶而才吃一次藥，結果中風真的就發生了。

不願意按時服藥結果中風

「看診時我們都會一再提醒病人，雖然心房顫動沒有明顯症狀，吃藥好像也沒什麼感覺，不過這是非常重要的預防。」林恆旭醫師說：「如果等到中風、癱瘓臥床，吃藥是來不及的。防患於未然，避免中風最好的方法就是好好吃藥預防！」

我們的心跳是由規律的電氣訊號所驅動，促使心肌有效收縮。林恆旭醫師指出，當心房顫動發作時，心房受到異常電訊號的影響，導致心房肌肉無法正常收縮，而心室收縮的速度也會變得忽快忽慢。

心房顫動發作時，患者可能感到心悸、胸悶、頭暈、無力、呼吸急促、心跳不規則等症狀。林恆旭醫師說，值得注意的是，很多患者可能沒有明顯症狀，而不曉得自己有心房顫動。